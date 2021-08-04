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網酸「被吳X」 女星丟圖硬嗆

娛樂新聞組／綜合報導
秦牛正威（右圖）過去曾與吳亦凡（左圖）傳緋聞。 （取材自微博）
秦牛正威（右圖）過去曾與吳亦凡（左圖）傳緋聞。 （取材自微博）

「青春有你2」女星秦牛正威過去曾被拍到和吳亦凡牽手，因此鬧出緋聞，事後男方不認戀情，而她則是以「一直很尊重吳老師，沒交往，沒視頻，沒故事」澄清兩人關係，隨著吳亦凡近日因涉嫌強姦遭到北京警方刑事拘留，她再度成為網友關注焦點。

有好事網友在秦牛正威微博留言：「他估計會把妳供出來，妳也被他強姦了。」秦牛正威沒有回應任何文字，直接丟出一張表情包回覆，圖中是大陸流行的悲傷蛙，拉開西裝露出裡面準備好，已經套成一個圈的的繩索，並配上一個字「請」，常被用在「建議發言者去死」的情況，涵義非常嗆。

秦牛正威硬起來回嗆酸民的舉動讓其他網友叫好，直呼：「幹得漂亮」、「評論的人真的有病！」

許多網友也力挺秦牛正威，紛紛為她叫屈「評論真的好惡臭啊」、「什麼迷惑發言」、「不要以為牛姐好脾氣就什麼都可以講」，還有人吐槽留下酸言的人：「連造謠都造不明白，嫌疑人承認犯罪能叫供人出來嗎？那叫承認犯罪事實。」也希望大家不要再去打擾她。

吳亦凡在2019年8月被拍到帶秦牛正威回家，在自家停車場十指緊扣被拍，後來還流出疑似對女方撒嬌、狂要求「回我訊息」的視訊影片，因而傳出緋聞，事後男方不認戀情，後續發展不了了之。

吳亦凡 緋聞 北京

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