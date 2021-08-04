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阿Sa再披婚紗 嘆辦婚禮麻煩

記者黃保慧／綜合報導
蔡卓妍（右）為了電影再度穿上婚紗，甚至還拍了各式結婚照。（圖：華映提供）
蔡卓妍（右）為了電影再度穿上婚紗，甚至還拍了各式結婚照。（圖：華映提供）

香港女星蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪及金馬影后惠英紅共同演出電影「感動她77次」。蔡卓妍為了電影再度穿上婚紗，甚至還拍了各式結婚照，在電影中穿過多次婚紗的她笑說：「要辦一場婚禮真的不容易，如果只是去登記，15分鐘完成，又快又方便，還很浪漫啊！」

蔡卓妍在新作中與香港帥哥周柏豪和泰國男神馬力歐大談三角戀情，周旋在不同國家的二大帥哥間，她笑說：「我發現好像討厭我的人變多了，我上網看到好多留言說我前世應該是救了整個銀河系，才能和那麼多帥哥演員合作。」在片中她面對前男友周柏豪一直努力追回她而做了許多感人的事情，她開起玩笑：「周柏豪那麼帥，很值得原諒的啊！但說真的，願意付出去行動，就是很有誠意了，是可以給機會的。」

蔡卓妍為了電影再度穿上婚紗，甚至還拍了各式結婚照。（圖：華映提供）
蔡卓妍為了電影再度穿上婚紗，甚至還拍了各式結婚照。（圖：華映提供）

蔡卓妍在片中更上演讓許多女生羨慕的婚紗秀，為了婚禮試穿多套婚紗，換穿一套長袖款時，導演邱禮濤還要求她要換一件更性感的婚紗，來達到戲劇效果，讓阿Sa笑說：「婚禮穿得太性感，老公難道不會生氣嗎？」讓現場笑聲不斷，拍攝氣氛非常歡樂。

除了白紗，阿Sa還穿上中式的結婚服飾拍婚紗照，和周柏豪默契十足的擺出各種姿勢，她說：「在電影中穿婚紗太多次了，已經沒有特別的感覺了，之前參加朋友的婚禮，感受到辦一場婚禮真的很不簡單啊！我很羨慕表姊之前結婚，就是和老公去登記，15分鐘就完婚，方便又浪漫啊！」

阿Sa透露年輕時曾嚮往過轟轟烈烈愛情，喜歡有人送花送禮的驚喜浪漫感覺，但隨著年紀改變，「現在覺得談戀愛沒有那麼重要。」她現在更看重心意，如果對方發現她護手霜用完，記得買一個送給她就十分貼心，「現在覺得這樣的心意才是浪漫啊！禮物不用太貴重。」

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