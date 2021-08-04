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范冰冰捲吳亦凡案 闢謠聊天紀錄造假

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰（圖）也遭受吳亦凡案牽連。（取材自微博）
范冰冰（圖）也遭受吳亦凡案牽連。（取材自微博）

吳亦凡案越滾越大，一分網傳的對話紀錄公開一票藝人姓名指其涉入其中。被點名的潘瑋柏、林俊傑在出聲澄清後，名字同樣出現在聊天紀錄的范冰冰及井柏然，在發布聲明闢謠之後，皆決定報警。

來源：YouTube

網易娛樂報導，近來有網友傳播消息稱范冰冰和井柏然被牽扯進吳亦凡案件中，且行為惡劣。

井柏然（圖）遭受吳亦凡案牽連，已決定提告。（取材自微博）
井柏然（圖）遭受吳亦凡案牽連，已決定提告。（取材自微博）

井柏然工作室針對謠言發布聲明，稱有部分網友大量傳播一份關於井柏然的惡性造謠的聊天紀錄，在與井柏然商討後，工作室最終決定報警。井柏然本人還在朋友圈發文：「 來報案，清者自清！」 並配上派出所的定位以示清白。

這份聊天紀錄中，以「fbb」來稱呼范冰冰，並指她利用到山區做慈善的機會挑選女孩。

范冰冰日昨發文否認網傳聊天記錄的內容，稱：「互聯網不是法外之地，群組服務或各種各樣的群組，也不是法外之地……，對未經核實的信息，不要隨意轉發，更不要故意『杜撰改編』，否則，將承擔相應法律責任。」隨後，范冰冰工作室在評論表示「報警！！！」。

吳亦凡被警方刑事拘留，個人及工作室微博已遭到封鎖，有網友爆料他不只涉嫌性侵未成年，疑似還有性賄賂、拍攝性愛影片、群交、毒品等行為。

吳亦凡現正被警方拘留。（取材自微博）
吳亦凡現正被警方拘留。（取材自微博）

吳亦凡被外界推測在北京朝陽看守所拘留，有不少網友貼出照片，指出朝陽看守所內部面積很大，樹木也很多，網友們還紛紛揶揄「這是我離吳亦凡最近的一次」。據聞，不少網友還聚集在看守所門口，不少網友還發現，吳亦凡的維基百科被改，居住地被改成朝陽看守所，相當惡搞。

吳亦凡 范冰冰 工作

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