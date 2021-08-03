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甄子丹讚謝霆鋒 武打戲媲美吳京

娛樂新聞組／綜合報導
甄子丹（左）、謝霆鋒主演「怒火」在中國票房開紅盤。（取材自微博）
甄子丹（左）、謝霆鋒主演「怒火」在中國票房開紅盤。（取材自微博）

由香港已故著名導演陳木勝執導，甄子丹謝霆鋒主演警匪動作片「怒火」日前在大陸上映，反應良好；甄子丹表示，這是他與陳木勝首次合作的電影，可惜是最後一部；他又提到難忘與謝霆鋒對打的一幕，大讚謝霆鋒武打媲美吳京，而他也有成立「甄家班」，在世界各地招攬武打人才。

文匯報報導，對於「怒火」中難忘的場面，甄子丹認為結局與謝霆鋒對打一幕的難度最高，他說：「電影中段在北京道槍戰已經很震撼，到結尾時要再推高情緒就很難。」甄子丹稱他與陳木勝的合作就如經典「怒火街頭」加「殺破狼」，於是他將「殺破狼」中與吳京對打的一幕經典搬到電影結局中，他說：「我要將謝霆鋒變成吳京，重拍「殺破狼」的概念，陳木勝聽到後張大個口，謝霆鋒也是一樣反應。」

甄子丹向謝霆鋒解釋要像吳京一樣跟他對打，稱如果效果出來是輸給吳京是很應該，因為對方是戰狼，但相反如果表現接近甚至更勝吳京的話，謝霆鋒就會更上一層樓。當時謝霆鋒也有給予意見，表示吳京當時用一把刀，他就要用兩把，而對打戲拍了三分一後，甄子丹大讚謝霆鋒表現超乎他的要求，絕對是合格有餘兼拿到優異成績。

來源：YouTube

報導稱，甄子丹雖然高度評價謝霆鋒，但認為現時不要給對方太大壓力，從二人在「龍虎門」合作後，他見謝霆鋒的進步很大，人也更趨成熟。為免動作演員出現青黃不接，甄子丹早已成立公司不斷發掘新人和傳承中國武術，也有「甄家班」在世界各地招攬人才。笑問甄子丹的子女有沒遺傳到他的好身手，他說：「兒子小時候也有逼過他練功夫，但他不喜歡，女兒就音樂方面很有天分，一上台就自然有風範。」甄子丹雖然不反對子女將來入行，但他們一定要先讀好書，同時會講解拍電影的辛苦，讓子女長大後自己去選擇。

謝霆鋒 甄子丹 電影

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