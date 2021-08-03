張雨綺公開認愛小8歲小提琴家 情侶裝為中國隊打氣

張雨綺認愛小8歲的小提琴家李柄熹。（取材自微博）

女星張雨綺年前因為演出「乘風破浪的姐姐」而與比她小8歲的富二代小提琴手李柄熹傳出戀情，即將34歲的她歷過兩次婚姻失敗，但她對愛情仍充滿憧憬。她在「姐姐」的衍生節目中與李柄熹擦出愛火，更甜曝李柄熹送了一把小提琴給她當定情物，兩人被拍到於女方的寓所過夜，高調牽手逛街。

張雨綺事後在微博高調曬出合照大方公開戀情，她上載了與李柄熹穿一白一紅的情侶裝合照為中國 奧運隊打氣，並寫上「如圖@李柄熹」，李柄熹亦有轉發並寫上「所示」，還配上心心圖案，正式官宣戀情，相當甜蜜。張雨綺之前曾分享對於姊弟戀的看法，表示：「跟弟弟談戀愛的感覺，確實很甜，但是也會比較累。」

來源：YouTube.

其實李柄熹不止擔任節目樂師，他還參加過「中國好聲音」、電影「芳華」，但他演出未有太多人留意，人氣反不及現時成為張雨綺男友，李柄熹的背景亦被網民起底，原來他並非早前傳出的北京 富二代，他的媽媽只是一位保險從業員，網民對這段女尊男卑的姊弟戀並不看好，更嘲笑是扶貧式戀愛。

據報導，張雨綺曾自虧挑男人的眼光不太好，2段婚姻都鬧得相當難堪，第一任老公導演 王全安雖然很有才華，但被中國警方抓到嫖妓，2人婚姻告吹，後來她為第二任老公袁巴元生下龍鳳胎，卻傳出他欠大筆賭價，甚至爆出2人持水果刀起爭執，鬧上警局，雖然她否認持刀相向，但最後仍然離婚收場。

對張雨綺新戀情，網友紛紛表示，「張雨綺第一個老公比這個男孩能大三十多歲，果然女生長得漂亮就是資本」、「雨綺姐整個狀態都不一樣了」、「張雨綺眼光終於變好了，希望姐姐這次找對人了」。