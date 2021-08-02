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又一個吳亦凡？網怒求「裸屍案」真相 男星上熱搜

記者黃保慧／綜合報導
楊旭文。(取材自微博)
楊旭文。(取材自微博)

中國男星吳亦凡因涉嫌強姦罪遭刑拘，不僅工作代言全沒了，有關他的微博也已查「吳」此人，就連曾發文挺他的人也被噤聲，官方或許認為全部「消失」就可以讓事件漸漸緩下，沒想到，現在又有另一件事被重提，就是4年前曾因神似Angelababy受到矚目的中國女星任嬌全裸墜樓身亡事件。

吳亦凡遭到官方通報兩日後，已逝女星任嬌的名字突然衝上微博熱搜，與此同時，另一個演員楊旭文的名字也出現。楊旭文就是當年任嬌生前最後見到的人，2日搜狐一篇「吳亦凡的瓜讓4年前裸身墜亡的任嬌再被提起…」文章中也詳紀錄當時發生的時間點和狀況，不少證據可指出他是嫌疑人，雖然楊旭文當年已發文闢謠，也和女方家人私下和解，但4年過去，網上對於此事的來龍去脈仍爭論不休，更隨吳亦凡事發，有網友發揮搜網本領指出，兩個人的交集不簡單，希望能重審徹查此案。

吳亦凡因涉嫌強姦罪遭刑拘。(取材自微博)
吳亦凡因涉嫌強姦罪遭刑拘。(取材自微博)

其實吳亦凡這次事件，恐怕要牽出中國娛樂圈更多不可告人的祕密。任嬌全裸墜樓身亡事件，和吳亦凡2016年與小G娜床照流出事件都很快就被壓下，大陸博客指出因楊旭文和吳亦凡都獲得中國影響影視圈主要人物「京圈大佬們」的幫助，像是楊旭文這些年雖低調許多，但明明已經涉嫌過謀殺案，仍能在娛樂圈生存，今年還有新片，演出馮小剛的電視劇「北轅南轍」。而吳亦凡當初乘著南韓累積的聲勢，加上進入「京圈」後被捧紅，演出不少大片，立刻成為當紅炸子雞。

為何這次吳亦凡的事件卻壓不下來？有一說指出他的昔日「金主」耀萊集團董事長綦建虹力量潰散自身難保，無論從品德還是法律角度看，吳亦凡受到前所未有的重創，因而讓他從「頂流」走到資本「棄子」的局面。

任嬌全裸墜樓身亡相關事件被翻出。(取材自微博)
任嬌全裸墜樓身亡相關事件被翻出。(取材自微博)

吳亦凡 中國 微博

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