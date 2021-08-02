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高圓圓神助攻 趙又廷攔胡黃曉明 夫妻合體進駐「贏家」

娛樂新聞組╱綜合報導
趙又廷身穿古裝現身綜藝節目「最後的贏家」。（取材自微博）
趙又廷身穿古裝現身綜藝節目「最後的贏家」。（取材自微博）

台灣藝人趙又廷出道以來極少現身綜藝節目，最近難得以「常駐嘉賓」的形式，參與一檔懸疑推理類綜藝「最後的贏家」，節目之前已祕密開錄。據悉趙又廷最後達陣的關鍵，是他有望說服老婆高圓圓擔任一集特別來賓。

鏡周刊報導，原本外傳的嘉賓陣容都沒有趙又廷，反而原有的黃曉明不見蹤影，竟是因為鬧婚變的黃曉明，」辦不到「夫妻合體」。

一檔名為「最後的贏家」的綜藝節目，上月中旬在浙江杭州祕密開錄，其中赫然見到過去稀少上綜藝的趙又廷，在大熱天穿著古裝出外景。身著藍紫色袍褂的趙又廷，戴著盤成髻的古裝頭套，整體造型像是位溫文儒雅的王爺，令人好奇他到底演的是何種角色？

根據影視網站「豆瓣」對「最後的贏家」的介紹：「大型沉浸式實境推理，結合中國特色場景與元素的解密形式，在十期案件後尋找出幕後大Boss」，這類被稱為「劇本殺」的遊戲從線上遊戲被做成綜藝節目，如今在對岸頗為流行，參與的人既需要演技也要有推理頭腦，類似「狼人殺」的升級版，不少當紅的明星都去玩過。而趙又廷在徐克的電影詮釋過神探狄仁傑，對這類推理自然不陌生。

有趣的是，從對大陸網友拍到的現場照片中，幾位節目班底成員如李易峰、張哲瀚、關曉彤等，都與之前網上流出的名單相符，唯獨本來在名單上的黃曉明「被失蹤」，反而趙又廷猶如空降部隊般進駐節目。

據報導，沒幾天娛樂圈就有耳語傳出，黃曉明被趙又廷「截胡」。後者最大的優勢，就是有望請動老婆高圓圓大駕亮相一集節目，炒一波「夫妻合體」的話題。趙又廷與高圓圓從未合體上過綜藝，若能一起上節目，肯定極有新鮮感。

報導指出，光是「夫妻同框」這點，就不是如今的黃曉明能夠使出的招，他與結婚6年的妻子Angelababy這幾年頻傳婚變，兩人過去在網上、在節目裡甜膩的景象，只怕觀眾也已經差不多看夠了；更何況黃曉明近年包括4個季度的「中餐廳及「乘風破浪的姐姐」，綜藝曝光度幾乎接近飽和，反觀趙又廷是綜藝稀客，更具吸引力。

趙又廷 高圓圓 台灣

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