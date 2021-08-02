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長城牆上熱舞 不顧安全耍帥挨轟 印小天道歉：錯誤示範

娛樂新聞組╱綜合報導
印小天(後排右)在萬里長城高牆上熱舞，惹來網友撻伐。（取材自微博）
印小天(後排右)在萬里長城高牆上熱舞，惹來網友撻伐。（取材自微博）

中國演員印小天因在長城遊覽時，站到城牆上跳舞，因毫無安全措施引發關注，他道歉稱，「做了錯誤示範，向大家和景區道歉。」

觀察者網報導，印小天曾受封「四大小生」，和黃曉明合作「女才男貌」暴紅，還演出過「拿什麼拯救你，我的愛人」等電視劇，近幾年逐漸淡出公眾視線，直到近期參加綜藝「追光吧哥哥」，人氣漸漸回升。每次被提起，往往是因為與杜淳的「插刀門」事件。今年，他參演了革命歷史題材劇「光榮與夢想」。目前，他在個人短視頻平台帳號主要發布一些跳舞視頻。

報導指出，有網友發現，印小天發布的一段視頻中，他與三個朋友在長城跳舞，其中，印小天和一個身穿黑色衣服的男子站在長城城牆上，旁邊還有一個身穿白色衣服的男子在拍攝這一幕。不少網友指出，作為公眾人物，這種危險行為太危險、不應該，還有網友擔心，如此會損壞文物。

事後，印小天道歉稱，「給大家做錯誤示範了，在此向大家說：對不起，當日我和朋友去長城遊覽、拍攝，上城牆跳了一小段，但我馬上意識到這樣做是錯誤的，立刻就下來了。請大家不要模仿我的錯誤行為。」

印小天在萬里長城高牆上熱舞，惹來網友撻伐。（取材自微博）
印小天在萬里長城高牆上熱舞，惹來網友撻伐。（取材自微博）

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