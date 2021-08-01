紅三代與富二代的戀愛 周揚青放閃：我們三觀相符

周揚青（左）認愛富二代羅昊。（取材自微博）

網紅周揚青 自從同羅志祥分手後，逐漸進攻娛樂圈，繼去年參加真人秀「潮流合夥人2」後，近日她又加盟戀愛真人秀「女兒們的戀愛4」，還首度公開新戀情。

香港01報導，周揚青近兩個月不時被拍到與富二代羅昊舉止親暱，但一直沒有回應。想不到在節目的先導片中，周揚青和羅昊一起亮相，官宣戀情，她笑言：「一開始是來找對象，但是出現了一些變故，可能變成了談戀愛。」

首次出現在熒幕上的羅昊非常緊張，一旁的周揚青不停安撫對方。羅昊透露，兩人於4月19日認識，因為商務合作見面，大讚周揚青可愛，沒有距離感，坦言自己對她一見鍾情。而周揚青則細數羅昊的優點，包括為了自己去學做飯、做蛋糕，並細心布置餐桌、擺上花束，「會覺得這個人是一個又浪漫、又細心，關鍵是還有品味的人，可以記住妳的每一句話。」並直言兩人興趣、愛好、三觀非常相符。

羅昊是市值超過10億（人民幣，約1.5億美元）的北京 好利來集團（烘焙食品），董事兼總裁羅紅的大兒子，出生於1994年，比周揚青小6歲，2014年和弟弟加入好利來，現在的招牌「半熟芝士蛋糕」就是兩兄弟專程從日本引進同開發的。

而周揚青出身北京富二代，更有傳是紅三代，家住北京四合院，去年的生日禮物是一套豪華大別墅；為了給女兒慶祝生日，周父還特別為她打造了一個星空電影院 。