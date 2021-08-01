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施柏宇新戲又穿越 甜戀「如懿傳」舒妃

記者楊起鳳／綜合報導
施柏宇主演新戲「循環初戀」。（圖：愛奇藝國際站提供）
施柏宇主演新戲「循環初戀」。（圖：愛奇藝國際站提供）

台灣新生代男星施柏宇因演出夯劇「想見你」而人氣暴紅，這次首度在愛奇藝新戲「循環初戀」挑大梁，詮釋高冷學霸「葉佑寧」，是物理天才學家，意外因為一部舊款手機竟回到13年前的高中時期。他在校門口撞上了陳昊宇飾演的同班女同學「夏文希」。

新戲依舊有穿越情節，施柏宇飾演的「葉佑寧」，為了能回到未來2019年，葉佑寧無時無刻埋首於物理演算法，甚至老師讓他上台解題，他直接寫了兩塊黑板的方程式，大聲宣告「我就要成功了！」而對時光旅行有著濃厚夢想的夏文希，也不藏私地與葉佑寧分享自己收集能夠「跨越時空」的方法，包括電影「時間機器」、「超時空要愛」、「西遊記之月光寶盒」等「經典名作」，夏文希在操場看台上學周星馳大喊「般若波羅蜜」，可惜終究未能如願。

「如懿傳」飾演舒妃的陳昊宇和施柏宇合作新戲。（圖：愛奇藝國際站提供）
「如懿傳」飾演舒妃的陳昊宇和施柏宇合作新戲。（圖：愛奇藝國際站提供）

施柏宇角色有如七十二變，從物理天才學家、高冷高中學霸、頹廢更生人到平凡漁販，展現出施柏宇在演技上的自我突破；除了和女主角陳昊宇的甜蜜互動，施柏宇與爺爺的祖孫情更是看點之一。而女主角陳昊宇曾獲「華人星光大道3」冠軍，在「如懿傳」飾演舒妃令觀眾印象深刻，兩人穿上高中制服毫無違和感。

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