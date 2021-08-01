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「青簪行」官微清空吳亦凡相關博文 6億巨製播出無期…

娛樂新聞組／綜合報導
電視劇「青簪行」官微刪除了與吳亦凡相關微博。（取材自微博）
電視劇「青簪行」官微刪除了與吳亦凡相關微博。（取材自微博）

曾是頂流明星的吳亦凡因涉嫌強姦罪遭警方逮捕後，與吳亦凡相關的人、作品都立馬連夜行動，刪除相關內容。電視劇「青簪行」官微8月1日刪除與吳亦凡相關微博，目前僅剩一條博文中，也並沒有主演吳亦凡的劇照。該劇由楊紫和吳亦凡主演，原計畫2021年開播。

新浪娛樂、第一財經報導，北京警方7月31日通報吳亦凡因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，他主演的巨製「青簪行」被業界視為冷藏貨，恐怕難有播出之日。參考同級別的「有翡」，業界估測「青簪行」的投資至少3億元人民幣（約4640萬美元），更有消息指出該劇投資金額達6億元（約9281萬美元），是騰訊的s+定製劇，當時找這兩位藝人出演也是看中了雙方的流量和熱度。

如今吳亦凡被刑拘，「青簪行」播放的可能性極低。業內也有猜測是將男主角通過人工智能技術「換頭」，但這是一筆非常大的費用；如果要重新拍攝，依然是相當高的成本，且台前幕後所有工作人員要全部找回來重拍，也很困難。

而除了「青簪行」火速刪微博，曾視吳亦凡為恩人的脫口秀演員李雪琴，也繼取消置頂與吳亦凡合影微博之後，已經刪除了所有相關微博並且取消關注。

吳亦凡 微博 投資

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