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阿嬌耍大牌？合體阿sa商演 散場冷臉離席

娛樂新聞組／綜合報導
阿嬌參加商演被質疑耍大牌。（取材自微博）
阿嬌參加商演被質疑耍大牌。（取材自微博）

有網友日前在社交平台上更新了一則視頻，曝光了女星「阿嬌」（鍾欣潼）的近況。她最近和「阿Sa」（蔡卓妍）罕見合體，並且一起商演撈金，讓不少人感到驚喜。不過事後有網友認為阿嬌當時面無表情，疑似耍大牌。

貓眼娛樂報導，當天阿嬌身穿黑色套裝，打扮十分乾淨利落，不過她在下台的時候一直冷著臉，看起來似乎不太開心，並且快速地離開現場，完全沒有等身後的閨密，這樣的態度讓不少人懷疑她是在耍大牌。

而一旁的阿Sa卻是時刻保持著溫柔的微笑，看起來特別溫婉，對身邊的陌生人也親切地打招呼。不過，雖然阿嬌先行離開，其實和阿Sa兩人最後搭上同一輛車。網友們在看到這條視頻後，有人評論道：「阿嬌挺不願意的表情。」還有人覺得她有些生氣，甚至嘲諷她瞧不起鄉鎮。

阿嬌已經步入40歲，她曾和阿Sa在2000年成團出道，以「Twins」組合帶來了「下一站天后」、「莫斯科沒有眼淚」、「死性不改」等經典歌曲，紅極一時。不過近年來，兩人很少合體，但是在私下關係還是很好的。

阿嬌在事業上算是比較順利的，但是感情經歷卻特別坎坷。她與陳冠希分分合合糾纏了五年，最後和賴弘國在2018年結婚，不過今年5月正式宣布離婚消息。近年來阿嬌總是因為身材發福而被人指責，在前段時間阿Sa回應，阿嬌只是因為荷爾蒙失調，只要好好休息就好了。

阿嬌

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