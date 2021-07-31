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出道40年直播不「抖內」 劉德華不吸金只吸睛

記者王郁惠╱綜合報導
劉德華直播慶出道40周年，吸1億人次線上觀看。(圖：台灣映藝提供)
劉德華直播慶出道40周年，吸1億人次線上觀看。(圖：台灣映藝提供)

天王劉德華（華仔）傳年初以近億人民幣身價受邀於「抖音」開通帳號，日前他為慶祝出道40周年開了直播，全程2個小時46分鐘吸引1億人次觀看；華仔一上場就霸氣要求關閉「抖內」(Donate，贊助)功能，俏皮表示「多看我幾眼吧」，不吸金、只吸睛。

來源：YouTube

華仔直播暢談出道40年的點點滴滴，包括低潮時開公司虧了4000萬港幣（約516萬美元），瘋狂接戲還債；但被主持人問到2017年泰國拍攝廣告墜馬事件，他卻不願多談，表示老婆吩咐過不要再提起，擔心粉絲、親友聽了會擔心，甚至當時的影片、照片也全數銷毀，但他也表示當時自勉「一定會站起來」。

昔日「五虎將」成員梁朝偉、黃日華、苗僑偉和湯鎮業都特別祝賀劉德華出道40周年；梁朝偉影片中讚華仔是用功、努力的演員。華仔坦言2002年與梁朝偉角逐金像獎影帝失利，過去將對方當對手，「當年最難過就是假裝不在意」，但現在則是好朋友。

主持人突然說一句「我覺得你比他帥」，華仔俏皮假裝聽不見，非要主持人扯嗓認證「我覺得劉德華比梁朝偉帥多了」，孩子氣的模樣逗樂粉絲。

華仔特別獻唱新歌「奉陪到底」，新歌由他親自填詞，據悉僅花30分鐘就寫好了，華仔也憑歌寄意，感謝粉絲多年來對他不離不棄，承諾在未來日子繼續與大家「奉陪到底」並肩作戰。

劉德華以這身肌肉征服大陸11場演唱會的觀眾。(圖：台灣映藝提供)
劉德華以這身肌肉征服大陸11場演唱會的觀眾。(圖：台灣映藝提供)

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