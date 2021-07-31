王一博負傷回歸 「街舞」粉絲驚又喜

王一博成為「這就是街舞4」明星隊長，粉絲又驚又喜，不過也相當擔憂他身上的舊傷。(圖：LINE TV提供)

男星王一博日前投入河南 水患救災，為家鄉盡一份心力；他在「這就是街舞」第四季中的表現同樣受矚目，而在前季中，為王一博戰隊奪冠的楊凱驚喜回歸，兩人「拆夥」與否引起網友熱烈討論。

王一博從11歲起開始學習舞蹈，過去是男團中的舞蹈擔當，也曾任「創造營101」的舞蹈導師。他曾在「這就是街舞」第三季上場Battle，摸著自己的臉對鏡頭撫媚挑逗，再來一記垂直降膝墜擊，與高冷形象形成強烈對比。

在水舞Battle環節中，王一博強忍腳傷上場，上演高難度弓背支撐、脫衣露出冰塊腹肌，這一脫讓節目迎來新高潮。這次王一博成為「這就是街舞4」的明星隊長，讓粉絲又驚又喜，不過也相當擔憂他身上舊傷是否會表現。

先前分別奪下前三季冠軍的韓宇、葉音、楊凱也將回歸同台對戰，他們會選擇哪個戰隊入主受到大家的高度關注。

第三季中，楊凱是王一博戰隊的焦點人物，兩人亦師亦友、互相學習切磋。在最終舞台上，楊凱傳授王一博許多B-boy技巧，且展現絕佳的默契，帶領「一波王炸」完美呈現最後一支舞。楊凱成功奪冠時，王一博泛淚說：「凱哥作為一個B-boy，謝謝你一直堅持這麼多輪比賽，我真的很愛街舞！」

兩位老搭擋在本季再次相遇，「王一博和楊凱拆夥與否」引起網友一陣熱議，更有入戲老粉直喊：「兩人千萬別分家，再次攜手奪冠吧！」