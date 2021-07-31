8明星現身直播間 偉仔誇華仔「最佳對手」

梁朝偉說劉德華作為合作搭檔，是非常好的對手。(直播畫面截圖)

劉德華出道40周年直播，除了請馬東和易立競做主持人，還出現了八位明星，有後輩、有曾經的合作者，還有他出道時的好兄弟。

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網易娛樂報導，李易峰和王嘉爾作為後輩，劉德華對他們來說，既是偶像，也是同行前輩和榜樣。馮小剛回憶當年和劉德華一起拍「天下無賊」，劉德華每天早上都比劇組要求的時間還早到。

劉嘉玲說，這麼多年沒見過劉德華去買菜，更沒見過他在街邊吃小吃，而且身材保持得這麼好。他可以幾十年如一日，早餐都吃麥片，也可以在2000年後再也不喝冰水，說戒酒，就再也不在外面喝酒，50多歲開演唱會，身上還能看到大塊腹肌。

苗僑偉回憶當初他們一起跑龍套的事，兩人曾一起在「賭神」裡演周潤發 的小弟，儘管只是一個沒有台詞的龍套，劉德華還是設計了好幾種狀態，提供給導演 選擇。

黃日華和湯鎮業說起和劉德華「剪頭髮」的往事。劉德華曾經營過髮廊，當時湯鎮業在「無線五虎」中最帥，劉德華最喜歡拿他練手，「結果剪著剪著，就把我頭髮剪沒了，變成光頭」。黃日華也老被劉德華追著要練手。

一直被大家視為「劉德華競爭對手」的梁朝偉，直述自己和劉德華之間的情感：「作為合作搭檔，劉德華是非常好的對手，敬業、自律、專業、不忘初心。」