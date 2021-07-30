劉德華抖音直播 拒粉絲刷禮物 笑收「比梁朝偉帥」

華仔抖音直播吸1億人收看，霸氣關抖內。(圖:台灣映藝提供)

天王劉德華（華仔）傳年初以超過1億港幣身價受邀於「抖音 」開通帳號，他30日為慶祝出道40周年開了直播，全程2個小時46分鐘的內容，吸引1億人次觀看；華仔一上場就霸氣要求關閉「抖內」功能，俏皮表示「多看我幾眼吧」，不吸金、只吸睛，也打趣說：「我其實不想開通抖音帳號，因為我怕把別人比下去。」

劉德華開心收「你比梁朝偉帥多了」稱讚。(圖:台灣映藝提供)

華仔直播暢談出道40年的點點滴滴，連低潮如開公司虧了4000萬港幣，瘋狂接戲還債，但被主持人問到2017年泰國 拍攝廣告墜馬事件，他卻不願多談，表示老婆吩咐過不要再提起，擔心粉絲、親友聽了會擔心，甚至當時的影片、照片也全數銷毀，但他也表示當時自勉「一定會站起來」。

期間昔日「五虎將」成員梁朝偉、黃日華、苗僑偉和湯鎮業也都特別拍影片祝賀劉德華出道40周年；梁朝偉影片中讚華仔是用功、努力的演員，「對我來說，他是一個很好的搭檔對手」，華仔坦言2002年與梁朝偉角逐金像獎影帝失利，過去將對方當對手，「當年最難過就是假裝不在意」，但現在則是好朋友，主持人突然說一句「我覺得你比他帥」，華仔俏皮假裝聽不見，非要主持人扯嗓認證「我覺得劉德華比梁朝偉帥多了」，孩子氣的模樣逗樂粉絲。

劉德華親自為新歌「奉陪到底」，藉歌寓意陪粉絲迎接下個里程。(圖:台灣映藝提供)

華仔也特別獻唱新歌「奉陪到底」，新歌由他親自填詞，其中華仔也憑歌寄意，感謝粉絲多年來對他不離不棄，承諾在未來日子繼續與大家「奉陪到底」並肩作戰，正如歌詞一樣，也迎接另一個序幕開始。