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麥特戴蒙吐槽張藝謀 狠批3D奇幻片「長城」是災難

娛樂新聞組╱綜合報導
2015年「長城」殺青記者會上，麥特戴蒙（中）和張藝謀（右）、劉德華（左）互動還不錯。(美聯社資料照片)
2015年「長城」殺青記者會上，麥特戴蒙（中）和張藝謀（右）、劉德華（左）互動還不錯。(美聯社資料照片)

好萊塢影星麥特戴蒙（Matt Damon）2016年與中國名導張藝謀合作電影「長城」，未料上映後差評不斷，爛番茄評分為35％，麥特戴蒙日前上Podcast節目「WTF with Marc Maron」，狠批當年在拍攝時就知道是「災難」。

ETtoday報導，張藝謀受到好萊塢製片的壓力，被要求修改電影，而犧牲了他原本對電影的構想，「我當時就覺得這是災難的開始，那樣的劇情不連貫，它不適用於電影。」直指張藝謀為了迎合好萊塢，讓他原本獨有的特色與攝影風格都失去了。

蘋果新聞網報導，麥特戴蒙形容自己當時困在中國拍攝的心情，「我思考著當一名專業演員的定義，知道你正在拍一部爛片，卻還要在這裡待四個月，就像在漢堡高地拂曉圍城行動。我絕對會死在這裡，但我還是得去做」，他還說「在電影創造方面，拍那部片的感覺真的是糟透了，我希望再也不要有那種感覺」。

「長城」是美國和大陸合拍的歷史奇幻動作片，也是張藝謀首部英文及3D電影，華人卡司包括劉德華、張涵予、彭于晏等，美國演員則有麥特戴蒙、威廉達佛(Willem Dafoe)及貝德羅帕斯卡(Pedro Pascal)等，話題性十足。

ETtoday報導，放眼好萊塢演員與華裔導演的失敗合作經驗，麥特戴蒙算是目前為止砲火最猛烈的演員，「長城」普遍被評價劇本空洞、節奏失控，還有刻意迎合西方觀眾，用了最受爭議的白人拯救華人元素，最後不僅沒能得到好票房，時隔五年依舊被麥特戴蒙狠批。

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