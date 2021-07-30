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吳彥祖、王千源 澡堂半裸肉搏

記者黃保慧╱綜合報導
吳彥祖(左)、王千源(右)上演半裸澡堂肉搏戰。(圖：華映提供)
吳彥祖(左)、王千源(右)上演半裸澡堂肉搏戰。(圖：華映提供)

集合男神吳彥祖與影帝王千源共同演出的警匪動作電影「除暴」，改編自大陸真實劫案，吳彥祖再次挑戰反派惡棍角色，帶領同夥在6年內犯下萬件搶案，成為警方最頭痛的悍匪；有意思是，一場他與王千源正邪大戰戲碼，竟發生在澡堂。

吳彥祖在「除暴」化身最狠強盜頭子，為達目的完全不擇手段，為了避開警方的追緝，他甚至拿手榴彈給無辜兒童當玩具。與王千源除了正邪演技大比拚外，身材的較量也不能少，其中一場最受矚目的打戲，便是兩人在澡堂打赤膊對決，打得非常辛苦，更讓荷爾蒙大噴發。

為了展現最真實又精采的動作場面，除了勤練身手，更要維持精瘦的身型。兩人在拍這場戲的前40天幾乎斷絕食物中的油脂和澱粉，一天4餐都吃雞胸肉，吳彥祖笑說：「和王千源早上在劇組拍戲，晚上又會在飯店的健身房碰頭。」

吳彥祖透露，兩人在澡堂打到水花四濺，肌肉賁張，讓不少影迷大嘆「他們身上的浴巾怎麼會沒有鬆開呢？」「難道浴巾被焊在身上了嗎？」

王千源也曾在「解救吾先生」中暴揍劉德華，在「破．局」中痛打郭富城，再加上「除暴」中的吳彥祖，可說是打遍香港男神，讓他笑說：「一切都是緣分，我唸書時看了很多香港電影，真的很欣賞劉德華、郭富城還有劉青雲等很多出色的演員，很榮幸能與他們合作，而且我和他們算是不打不相識。」

吳彥祖練出精壯肌肉。(圖：華映提供)
吳彥祖練出精壯肌肉。(圖：華映提供)

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