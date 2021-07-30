陳意涵懷二胎 老公樂得女娃笑了一禮拜

疫情尚未大爆發前，陳意涵(右起)常與丈夫許富翔、兒子小初出外遊玩。(取材自微博)

陳意涵喜懷第二胎，年底將為家中添女娃，成功湊成一對「好」字，她笑說之前完全沒有計畫，所以得知喜訊時心情又驚又喜，不過神經大條的她，竟在懷孕兩個月之後才發現。

陳意涵透露老公許富翔得知懷女娃，足足笑了一個禮拜，他對我說的第一句話是，「小初要當哥哥了」，兒子小初兩歲大，陳意涵特別選在跟兒子玩耍時，提到將有個妹妹要來陪他，結果兒子出奇冷靜，竟以一貫的口頭禪回說「沒問題」，讓她哭笑不得。

提到胎教，她透露因為懷女娃，所以最近猛練瑜伽，她笑說：「我懷小初時一直跑步，導致兒子現在瘋狂愛跑步，每天都一直跑一直跑！這胎女生，我覺得還是不要這麼好動比較好，所以練瑜伽最好。」

也許是湊成「好」字，陳意涵工作片約不斷，不過她與邱澤合演蔡岳勳執導科幻影集「零下一九七」還未拍完，只是受疫情 影響，再加上她要開始待產，目前劇組決定明年2月才可能復拍。而她開春以來陸續接下沐浴乳、益生菌及電玩代言，被好友誇讚是「最強人妻廣告專業戶」。

陳意涵不僅旺財還旺夫，老公許富翔執導新片「詭扯」勇奪南韓富川影展 評審團大獎 ，讓陳意涵樂當「台灣 之光」的夫人，「履歷表上又可以多一行資歷，覺得很開心」。