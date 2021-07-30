我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

王大陸沒認愛「大馬女神」 卻被拍到兩人疑似同居

娛樂新聞組╱綜合報導
王大陸(左)、蔡卓宜因合作戀愛綜藝「怦然再心動」擦出愛火。(取材自微博)
王大陸(左)、蔡卓宜因合作戀愛綜藝「怦然再心動」擦出愛火。(取材自微博)

藝人王大陸先前被拍到和小三歲的馬來西亞女星蔡卓宜街頭熱吻，之後又被捕捉到約會畫面，兩人互動親暱，但始終未正面回應戀情，近日媒體再度爆料，兩人疑似已經同居，一前一後回到女方香閨的畫面全被拍到了。

媒體近日目擊王大陸身穿黑色上衣、頭戴漁夫帽、口罩的身影，身邊跟了一個長髮、身材姣好的女性，正是蔡卓宜，兩人先和朋友一起在餐廳用餐，結束後告別友人，兩人一起散步回家。途中一度為了掩人耳目刻意保持了一點距離，但最後仍一起回到蔡卓宜的住處，疑似同居中。

王大陸與被稱「大馬女神」的女歌手蔡卓宜因合作戀愛綜藝「怦然再心動」相識兩人在節目上互稱哥哥、妹妹，王大陸還放話要幫對方找個好男人，沒想到那位對象就是自己。

他們上次被拍到從某場所戴著黑口罩散步，後來到街邊坐著親密聊天，彼此依偎後就熱情擁吻，完全活在自己世界裡，不在乎附近人來人往，最後王大陸還把她抱到車上，上演偶像劇戲碼。

如今不斷被拍到約會畫面爆出戀情，兩人始終沒正面回應，王大陸還要粉絲不要聊八卦，就連好兄弟柯震東先前在直播提到此事，他也只是傻笑，沒多做回應。

口罩 八卦

上一則

玄彬、孫藝真情侶裝逛街放閃 網拱：快結婚吧

下一則

「黑寡婦」少分紅5000萬？ 思嘉莉怒告迪士尼

延伸閱讀

王大陸爆同居「大馬女神」約會後直奔香閨全程被目擊

王大陸爆同居「大馬女神」約會後直奔香閨全程被目擊
才被拍到擁吻「大馬女神」 王大陸甜蜜約會照曝光

才被拍到擁吻「大馬女神」 王大陸甜蜜約會照曝光
柯震東新片坎城首映全場鼓掌 媒體讚：強勢回歸

柯震東新片坎城首映全場鼓掌 媒體讚：強勢回歸
台影「月老」登韓影展 柯震東來世想當人 宋芸樺只想當狗狗

台影「月老」登韓影展 柯震東來世想當人 宋芸樺只想當狗狗

熱門新聞

疑似吳亦凡選妃畫面流出。（取材自微博）

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

2021-07-25 04:24
吳亦凡曾在節目錄影途中牽走未成年女演員。取材自微博

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

2021-07-24 07:23
吳亦凡遭爆涉局誘騙未成年女性，形象跌落谷底，事業也重創。(取材自微博)

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

2021-07-23 21:13
吳亦凡曾在節目錄影時牽走未成年女演員趙今麥。（取材自微博）

吳亦凡伸爪未成年女演員 Baby仗義解圍

2021-07-25 02:30
黃子韜過去談論吳亦凡的影片被翻出。圖／摘自微博

非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話

2021-07-25 14:49
吳亦凡的身價粗估達2.5億人民幣。（取材自微博）

前員工爆吳亦凡上廁所要「包場」 網諷：牙籤怕人看？

2021-07-25 01:52

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震