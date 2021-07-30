王大陸沒認愛「大馬女神」 卻被拍到兩人疑似同居

王大陸(左)、蔡卓宜因合作戀愛綜藝「怦然再心動」擦出愛火。(取材自微博)

藝人王大陸先前被拍到和小三歲的馬來西亞女星蔡卓宜街頭熱吻，之後又被捕捉到約會畫面，兩人互動親暱，但始終未正面回應戀情，近日媒體再度爆料，兩人疑似已經同居，一前一後回到女方香閨的畫面全被拍到了。

媒體近日目擊王大陸身穿黑色上衣、頭戴漁夫帽、口罩 的身影，身邊跟了一個長髮、身材姣好的女性，正是蔡卓宜，兩人先和朋友一起在餐廳用餐，結束後告別友人，兩人一起散步回家。途中一度為了掩人耳目刻意保持了一點距離，但最後仍一起回到蔡卓宜的住處，疑似同居中。

王大陸與被稱「大馬女神」的女歌手蔡卓宜因合作戀愛綜藝「怦然再心動」相識兩人在節目上互稱哥哥、妹妹，王大陸還放話要幫對方找個好男人，沒想到那位對象就是自己。

他們上次被拍到從某場所戴著黑口罩散步，後來到街邊坐著親密聊天，彼此依偎後就熱情擁吻，完全活在自己世界裡，不在乎附近人來人往，最後王大陸還把她抱到車上，上演偶像劇戲碼。

如今不斷被拍到約會畫面爆出戀情，兩人始終沒正面回應，王大陸還要粉絲不要聊八卦 ，就連好兄弟柯震東先前在直播提到此事，他也只是傻笑，沒多做回應。