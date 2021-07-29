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男粉稱讚有魅力 謝霆鋒：認真做每天該做的事就很帥

娛樂新聞組／綜合報導
謝霆鋒在電影「怒火•重案」裡演一個由警變匪的反派。（取材自微博）
謝霆鋒在電影「怒火•重案」裡演一個由警變匪的反派。（取材自微博）

港星成龍和王晶現身電影「怒火•重案」首映禮現場，新浪娛樂報導，兩人中間的座位是留給該片導演陳木勝，該片正是他生前執導的最後一部電影。去年8月陳木勝因病去世。

另據搜狐娛樂報導，謝霆鋒在電影裡演一個由警變匪的反派，他的身上有很多矛盾，人物很豐滿，他的表演也絲絲入扣，獲得了觀眾的認同。

謝霆鋒說，他其實蠻討厭那種情節很簡單，為了打而打的打戲，但是「怒火•重案」不一樣，每一個人物都特別立體，就是很多的矛盾，很多的折騰在角色身上，這也是所有創作人員為什麼都這麼認真去對待這部戲的原因。至於怎麼演好這個角色，他覺得是大家的功勞。「怎麼揣摩角色這個很難說，但是有了導演的指導，現場的氣氛，好的對手，還有我們的裝備，所有的場景，這就是電影的魔力。」

觀影現場有不少謝霆鋒的粉絲，有男粉稱被他迷得神魂顛倒死去活來，並問他怎麼做到這麼帥這麼有魅力，謝霆鋒笑著說：「我不知道怎麼接你的話，但是認真做自己每天該做的事都很帥。」

有女粉請他現場教防身術，謝霆鋒的建議是：防身是要逃走，並不是要對抗。「其實人一個非常脆弱的點就是鼻子，你不能跟他鬥力，就拍一拍他的鼻樑，他的眼淚、鼻涕出來，你就可以跑。」

謝霆鋒還在影迷的要求下現場用蝴蝶梳展示了他在片中的蝴蝶刀，並把蝴蝶梳送給了一位粉絲。謝霆鋒的蝴蝶雙刀PK甄子丹的警棍是片中非常精彩的一場對決戲，為了耍好蝴蝶雙刀，謝霆鋒說他吃飯、上廁所都在練。

謝霆鋒 電影 導演

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