福原愛復出當球評被封「勝利女神」 網轟造神
日本前桌球好手福原愛婚變後首場復出獻給東京奧運桌球混雙金牌戰，夾在中國隊和日本隊中，讓她處境似乎有些尷尬，不過在日本順利奪下混雙金牌後，有日本媒體開始封她為「勝利女神」，而將江宏傑賣掉高雄的昔日愛巢視為收入不夠，但也有網友對於當地媒體的「造神」說法不以為意。
日本「週刊女性」提到，江宏傑賣掉高雄的房子，是因為收入不足以買下福原愛持有的部分，因此才會帶著小孩回新竹老家，一方面小孩有人可以幫忙照顧，一方面則是投入工作之中。
而福原愛方面，因為在東京奧運首度以球評身分亮相，日本隊就取得勝利，但有網友認為「造神」之舉對努力奮戰的運動員相當不公平，特別是她疑似婚內出軌一事，仍有不少網友難以接受，對她日後以球評身分亮相，持保留態度。
福原愛在富士電視台擔任中日混雙桌球金牌戰的講評，完成離婚風波後第一次復出，日媒「東京體育」報導，相關人士透露因為離婚已告一段落，所以福原愛才會正式復出，對於她在離婚又有醜聞爆出的狀況下還能復出，他認為福原愛和富士電視台可能拿獨家專訪當交換條件：「她可能會講那個話題（指離婚）。」
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