福原愛復出當球評被封「勝利女神」 網轟造神

福原愛復出，日本網友反應不一。（取材自微博）

日本 前桌球好手福原愛 婚變後首場復出獻給東京奧運 桌球混雙金牌戰，夾在中國隊和日本隊中，讓她處境似乎有些尷尬，不過在日本順利奪下混雙金牌後，有日本媒體開始封她為「勝利女神」，而將江宏傑賣掉高雄的昔日愛巢視為收入不夠，但也有網友對於當地媒體的「造神」說法不以為意。

日本「週刊女性」提到，江宏傑賣掉高雄的房子，是因為收入不足以買下福原愛持有的部分，因此才會帶著小孩回新竹老家，一方面小孩有人可以幫忙照顧，一方面則是投入工作之中。

而福原愛方面，因為在東京奧運首度以球評身分亮相，日本隊就取得勝利，但有網友認為「造神」之舉對努力奮戰的運動員相當不公平，特別是她疑似婚內出軌一事，仍有不少網友難以接受，對她日後以球評身分亮相，持保留態度。

福原愛在富士電視台擔任中日混雙桌球金牌戰的講評，完成離婚風波後第一次復出，日媒「東京體育」報導，相關人士透露因為離婚已告一段落，所以福原愛才會正式復出，對於她在離婚又有醜聞爆出的狀況下還能復出，他認為福原愛和富士電視台可能拿獨家專訪當交換條件：「她可能會講那個話題（指離婚）。」