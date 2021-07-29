肖戰、楊紫等2年 「餘生請多指教」傳8月定檔

肖戰在「餘生請多指教」扮演醫生顧魏。（取材自微博）

男星肖戰2019年因演出「陳情令」人氣飆漲，緊接著接拍時裝劇「餘生請多指教」，搭檔女星楊紫，不過卻遲遲不見播出，讓男女主角粉絲苦等將近兩年。該劇近日再度傳出將定檔8月，而且將在電視頻道播出，讓大批劇粉相當期待。

楊紫在「餘生請多指教」扮演拉大提琴的大三生。（取材自微博）

ETtoday報導，肖戰在2019年夏天憑「陳情令」演藝事業攀上新高峰，同年開拍「餘生請多指教」，吸引大批跟拍粉絲，劇中多個甜蜜名場面率先曝光，同時也大爆雷引發正反兩極評論。該劇是他繼「陳情令」之後又一部代表作，沒想到戲拍畢後就此等到2021年，面對暑期檔收視大戰，傳出有機會8月8日定檔，並且會在騰訊視頻、湖南衛視播出，時段將接檔張嘉益、沙溢、劉敏濤的家庭劇「對你的愛很美」。

「餘生請多指教」改編自柏林石匠同名小說 ，描述外科醫師顧魏和大提琴女生林之校的愛情故事，2020年5月已經取得發行許可，也就是可以播出許可。

肖戰在人氣上升之際，陷入AO3事件爭議，引發網路抵制行為，當時廣告界人士爆料「我們有個牌子本來買了肖戰，結果今年（2020）就都沒法做了。」他曾為一連串爭議道歉：「如果因為這些爭議給網友們帶來了一些影響跟困擾的話，我在這裡很真誠地跟他們說聲對不起。」

隨後肖戰仍持續面對眾多傳言，日前更遭謠傳已祕婚生子，工作 室憤怒發文澄清。他經歷各種風波，一路走來擁有大批粉絲陪伴支持，主演玄幻「斗羅大陸」已於2月播出，緊接著就是外界期待的「餘生請多指教」定檔。