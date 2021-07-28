甄嬛傳心機丫鬟 珍惜跑龍套經歷

藍盈瑩因「甄嬛傳」心機丫鬟「浣碧」一角而為人熟知。(取材自娛樂FOCUS)

從「甄嬛傳」心機丫鬟「浣碧」一角為人熟知，女星藍盈瑩一路走來，詮釋了很多具有挑戰性的角色，最近她在馮小剛導演 的新劇「北轍南轅」中演出，最開心的是又和資深演員徐帆演母女。

網易娛樂報導，藍盈瑩在「北轍南轅」中演出熱情活潑、歡脫機靈的鮑雪，認為自己和這個角色有很多相似地方。也是一開始沒有經紀公司，全靠自己去見組、跑龍套，「鮑雪跟我本人比較像的一點是，雖然很艱難，但依舊樂觀看待靠自己努力得到的機會，哪怕角色很小，哪怕會有一點點辛苦…」藍盈瑩說道。

「是金子總會發光的」是鮑雪在劇中的一句台詞，也是藍盈瑩一直信奉的箴言。演這個角色的過程中，也讓她時不時就會回憶起以前跑龍套的那些經歷。

她說最開始跑組時，不懂如何做見組資料，沒有寫影視的作品，反倒寫了一堆話劇經歷；面臨過無數次被拒絕，甚至遇到過簡歷前一分鐘還在別人桌子上，後一分鐘就不見了的囧狀。

「其實比起沮喪，更多的是就學到經驗。」藍盈瑩說，「現在對以前那段時期印象最深的就是不斷學習的一個過程，覺得那是一段很珍貴、很青澀的記憶。」

「北轍南轅」中，藍盈瑩與扮演姥姥的劉曉慶有大量對手戲，談及這位前輩，她滿是欽佩和敬仰。

「曉慶姐非常敬業，她覺得老人家就應該有點肚子，有點弓背，所以她在造型做了很多努力，而她在另外一部戲裡面又是曲線凹凸有致的人物角色，所以我覺得曉慶姐真的是當了一輩子的演員，是一個真正的表演藝術家。」