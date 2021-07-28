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李冰冰拍雜誌封面 龍圖騰涉辱華挨轟

娛樂新聞組╱綜合報導
李冰冰為「嘉人」雜誌拍的封面被指辱華。(取材自微博)
李冰冰為「嘉人」雜誌拍的封面被指辱華。(取材自微博)

女星李冰冰最近為「嘉人」雜誌拍攝封面，卻因為出現「辱華」元素大翻車。

來源：YouTube

大嘴鳥娛樂報導，多款照片中可見，李冰冰穿著紅色華服擺著POSE，身後的紅色背景中，出現了一個龍的圖樣。有網友一看直接傻眼，指出這張圖和當年美籍華裔好萊塢女星黃柳霜拍的「辱華」照片非常相似，「黃柳霜不是不能拍，但是這條龍很有問題，這是故意扭曲的『惡龍』，是當時用來形容反派的中國角色。」

黃柳霜當年的照片中經常出現「惡龍」圖樣，被認為有辱華含義。(取材自微博)
黃柳霜當年的照片中經常出現「惡龍」圖樣，被認為有辱華含義。(取材自微博)

報導指出，1905年出生的黃柳霜，1919年在美國出道，她在當時的好萊塢電影中一直被打塑造成負面、反派的黃種人形象。她的照片中經常出現「惡龍」圖樣，被認為是一種邪惡生物的象徵。當年，黃柳霜在那樣的環境下，就算是不願意，也不得不拍。但現在都2021年了，網友說，還有人拍幾乎一模一樣的照片，實在令人詫異。

據爆料網友透露，在指出這處錯誤後，雜誌社編輯和攝影師都和她取得了聯繫，解釋說是「操作不當」，給出的處理方式是不再將片子下印。「攝影師張家誠和雜誌社編輯也表示，是他們的調研不利和功課不全，導致使用了黃柳霜的「龍女」中龍圖騰的形式，造成了現在的問題。」

圍觀網友紛紛表示「建議五大刊沒有文化底蘊，就不要拿出來秀，實在尷尬，又很無知」、「時尚圈不讀書實錘」、「時尚圈真的很愛把自己扮成瞇瞇眼」。

黃柳霜當年的照片中經常出現「惡龍」圖樣，被認為有辱華含義。(取材自微博)
黃柳霜當年的照片中經常出現「惡龍」圖樣，被認為有辱華含義。(取材自微博)

攝影 好萊塢 時尚

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