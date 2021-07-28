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凡事向錢看 吳亦凡被寵成媽寶男

娛樂新聞組╱綜合報導
吳亦凡被揭是媽寶渣男，一路被溺愛，闖禍後就靠著母親幫忙收拾爛攤子。(取材自微博)
吳亦凡被揭是媽寶渣男，一路被溺愛，闖禍後就靠著母親幫忙收拾爛攤子。(取材自微博)

吳亦凡被爆出酒桌選妃、誘姦未成年少女，重創形象及演藝事業，風暴的背後更揭開吳亦凡的母親吳秀芹過份溺愛保護，因此讓兒子成為媽寶，闖禍後就靠著母親幫忙收拾爛攤子，而平時掌控吳亦凡事業的吳秀芹，這次的強勢作風也挽回不了。

鏡週刊報導，吳亦凡的父母在他10歲時就離異，之後他被送到加拿大，母子倆在那相依為命，從吳亦凡成為南韓SM娛樂練習生，到成為EXO男團出道，之後又解約退團，轉回到中國大陸發展，母親吳秀芹一路打點一切大小事，而吳母的強勢作風，也讓不少工作人員吃過苦頭。

像是2016年時曾有廠商邀吳亦凡參加一場商演，吳母一開口就要求250萬元（人民幣，約38.5萬美元），但廠商沒有這麼多預算，希望能夠降價，遭到吳母一口拒絕：「沒有這個價錢，我們家亦凡哪都不去！」

還有中國某品牌邀請吳亦凡擔任代言人，價碼任他開，但吳母也拒絕這個國產品牌，還表示「我們家亦凡是 International！」也因此讓吳亦凡「國際凡」這個稱號，在業內廣為流傳，甚至湖南衛視曾花8000萬人民幣邀吳亦凡上節目，為了搞定吳母，再多花600萬供她消費花用。而吳亦凡身邊的工作人員也都吳母親自面試挑選，顏值必需是要中下才會被錄取，希望藉此擋兒不必要的桃花。

吳亦凡 中國 工作

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