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曾是跆拳高手 50歲吳奇隆 體力大勝90後小鮮肉

娛樂新聞組／綜合報導
吳奇隆在綜藝節目「牛氣滿滿的哥哥」中的表現讓人驚艷。（取材自微博）
吳奇隆在綜藝節目「牛氣滿滿的哥哥」中的表現讓人驚艷。（取材自微博）

現年50歲的台灣藝人吳奇隆近日在中國綜藝節目「牛氣滿滿的哥哥」第二季中亮相，節目有不少需要體力勞動的比賽，卻依舊秒殺眾多90後男星，引發熱議；知情人則透露吳奇隆從小就是運動天才，曾在跆拳道比賽中拿下23個冠軍和135枚獎牌。

綜合媒體報導，吳奇隆從小就進入校隊訓練柔道，也曾多次去新加坡、泰國等地參加跆拳道比賽。據悉，他在1986年就被保送進了體育專科學校，還差點進入了亞運會。

吳奇隆從小就是跆拳道高手，獲獎無數。（取材自微博）
吳奇隆從小就是跆拳道高手，獲獎無數。（取材自微博）

更誇張的是，吳奇隆在體育比賽中獲得23個冠軍及135個獎牌。他曾分享過兒時家中放滿了全都是運動得來的獎牌及證書，網友看完吳奇隆這些傲人成績後，紛紛大讚不老男神真的是全靠自律和時刻保持鍛煉自己。

在綜藝節目中，吳奇隆與90後的邢昭林等人比賽仰泳時，他的姿勢與速度都遠遠超過了那些比他年紀小很多的人，在節目中大展體能，讓很多觀眾眼前一亮。這足以證明他在私下是非常自律的，一直堅持鍛煉才會有這樣的好狀態。

來源：YouTube

網友們在看到他在節目中的表現後，有人評論：「擁有一個健康的體能，跟平時的鍛煉是分不開的。」還有人誇讚道：「吳奇隆簡直愛好太廣泛了，真牛。」也有人表示：「才知道這麼厲害。」

吳奇隆 台灣 新加坡

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