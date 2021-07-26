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秦昊甜吻女星「以口餵藥」 曝螢幕上最甜戀愛

記者陳慧貞／綜合報導
李沁(左)與秦昊在「錦繡南歌」有「以口餵藥」橋段。（圖：中天娛樂台提供）
李沁(左)與秦昊在「錦繡南歌」有「以口餵藥」橋段。（圖：中天娛樂台提供）

中國男星秦昊出道20多年，素有「文藝男神」稱號的他，拍過的作品多次入圍坎城、柏林、威尼斯影展，是國際影展常客，首度主演古裝劇「錦繡南歌」，劇中與女主角李沁「共咬一根髮簪」、「以口餵藥」，他笑言，「以往都是和男神發糖或與罪犯過招，這是第一次和女生從頭到尾談這麼甜的戀愛！」

「錦繡南歌」講述俠女沈驪歌（李沁飾）與彭城王劉義康（秦昊飾）偶然相識，且共同對抗敵人，在過程中兩人共患難而產生情愫，並一同保衛國家的故事。秦昊過去以拍文藝片為主，挑劇本有自己的堅持，聲稱「絕對不會為了錢拍爛片」，之所以接下首部古裝劇，他坦言看過劇本後，認為是拍戲至今最好看的古裝劇本，為了接演此劇，他還推了不少戲。

提到劇中與李沁的甜蜜戲，秦昊坦言當時挑劇本時，老婆伊能靜會給他一些建議，而當秦昊與女演員要拍重要的戲時，伊能靜更會為他準備漱口水、口香糖，從這些細節可看出伊能靜相當支持秦昊的事業。

秦昊除了演戲外，與老婆伊能靜也上過「婆婆和媽媽」等真人秀，夫妻間互動討論度相當高，秦昊談到網劇和綜藝使家庭花銷夠，「讓我有了不接爛戲的底氣！」他更表示：「要把自己的狀態調整到很好，希望能把沒有拍過的戲全都拍一遍！」展現出他對演戲的野心及熱忱。

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