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吳亦凡人如何？ 黃子韜沉默16秒吐1句話 網驚：早看透

記者黃保慧／綜合報導
黃子韜過去受訪時談論吳亦凡的影片被翻出。（翻攝自YouTube）
黃子韜過去受訪時談論吳亦凡的影片被翻出。（翻攝自YouTube）

鹿晗吳亦凡、黃子韜、張藝興曾是韓團EXO團員，也被稱為「歸國四子」，其中吳亦凡近期因桃色風波，負面新聞不斷，而昔日團員黃子韜受訪時被問到吳亦凡相關內容的影片最近又被翻出，當時影片裡黃子韜面對問題沉默不語，那段長達16秒的安靜，如今看來另有隱情。

吳亦凡捲入桃色糾紛。（取材自微博）
吳亦凡捲入桃色糾紛。（取材自微博）

黃子韜退出EXO回中國一年後上了中國節目「可凡傾聽」，主持人問到以前一起出道的中國成員吳亦凡、鹿晗、張藝興是什麼樣的人？提到鹿晗時，黃子韜表示，「大我們三年，是成熟很多。」主持人接著問「那吳亦凡呢」？黃子韜沉默了16秒以上，畫面幾度以為被靜止，後來主持人問：「不想說？」他則回應「嗯」坦言「不想討論這話題」，因為事情已經過去且說太多遍了，再討論都沒有意義。

來源：YouTube SMG上海電視台官方頻道

如今，影片被翻出，許多網友揣測這段「無聲的發言」是否別有含義，調侃黃子韜早看透對方了。更有中國網友再翻證據，證明黃子韜認清吳亦凡的例子，黃子韜曾跟粉絲聊天，得知粉絲朋友在跟加拿大男生談戀愛，他馬上質問「為什麼要找加拿大的男生」、「趕緊分了」，而恰巧吳亦凡就是加拿大籍。

吳亦凡桃色風暴持續延燒，現在微博流出新一段疑似吳亦凡選妃的影片。影片可見穿著白色衣服疑似吳亦凡的男子翹著二郎腿和另一位男子聊天，接著被一位穿著火辣的女生跨騎在身上親吻，還有女孩在桌上大跳豔舞。不過因為現場昏暗，無法清楚看見白衣男的長相。

如今影片在網路上流傳，是否為真有待商榷，但是仍有網友認為該畫面男子就是吳亦凡，狂虧「噁心」。

黃子韜過去談論吳亦凡的影片被翻出。（取材自微博）
黃子韜過去談論吳亦凡的影片被翻出。（取材自微博）

吳亦凡 中國 鹿晗

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