鍾麗緹蟄伏一年 狂接工作

鍾麗緹重視衛生，早從2003年SARS期間就堅守「手不亂摸」的習慣。（取材自微博）

新冠病毒肆虐全球一年多，內地疫情 逐漸降溫，香港 女星鍾麗緹也開始狂接工作，一刻不得閒，提及疫情，她希望大家要以樂觀態度面對，「我本來很忙，一直飛來飛去，去年好不容易有了時間，都在家運動、作菜還有陪家人，其實非常幸福」。

提到疫情，鍾麗緹坦言自己原本就很重視衛生，「2003年，SARS那時，我在香港，就已養成現在的防疫習慣了」，她的包包裡面一定有洗手液、酒精，出門時也不亂碰東西，無論走到哪，都會常洗手，「我就連進電梯時，都用手機觸碰按鈕，盡量不要用到手」，早就習慣這樣的生活模式，這次更是嚴陣以待，「我搭飛機時全程做好防護，戴口罩，也要先做全身消毒，一到工作當地的酒店時就先洗澡」，這一年來，她成為身邊好友的典範。

鍾麗緹熱愛運動，多年保持完美身材，「現在網路很發達，可以上網做運動，或是看我的社群網站 ，跟我的影片一起做瑜伽也很開心啊」，她以自身經驗為例，去年曾在家照顧女兒們，每天做料理給她們吃，難得有機會可以好好聊天，更促進親情。

鍾麗緹與小12歲的丈夫張倫碩的感情，在疫情期間也更為緊密，內地的父親節在6月，雖然當天張倫碩要錄製綜藝節目，但是一家人仍在一旁陪伴，彼此聚餐、送禮物及卡片，回憶當天，鍾麗緹更感性告白「他想做什麼，我們都一定會陪他」，其實，對張倫碩來說，只要家人一直在身邊就好，「他那天一直在笑，我從他的眼神看出來，他真的很開心」。