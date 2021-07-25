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前員工爆吳亦凡上廁所要「包場」 網諷：牙籤怕人看？

記者林士傑／綜合報導
吳亦凡的身價粗估達2.5億人民幣。（取材自微博）
吳亦凡的身價粗估達2.5億人民幣。（取材自微博）

捲入桃色紛爭的中國男星吳亦凡儼然成為全民公敵，和都美竹的事件尚未落幕，近日又被昔員工起底，其中最詭譎的行為是當所有人喚為「大哥」的吳亦凡踏入公司的洗手間後，其表哥吳林會化身保鑣，擋在門外拒絕他人進入洗手間，有網友嘲諷：「牙籤怕人看啊？」

曾任職「凡世傳媒」的員工向自媒體「略大參考」爆料，點出吳亦凡的事業就是家庭企業，公司大大小小事情都得向吳媽報告，且吳媽還擁有人事決定權，一切都是她說了算，前員工稱：「能進來的都是在行業裡有能拿出手的作品的人，但離職率能讓管理大師驚掉下巴。」因為多數人在試用期滿後會被吳媽以表現不佳踢走，前員工無奈表示：「除了吳亦凡的家人，其他人都是工具人，想怎麼用就怎麼用，只要對吳亦凡有利就行。」

捲入桃色紛爭的吳亦凡儼然成為全民公敵。（取材自微博）
捲入桃色紛爭的吳亦凡儼然成為全民公敵。（取材自微博）

吳亦凡過去堪稱天王，據悉2017年身價就有1.5億人民幣（約2330萬美元），去年身價雖未公布，但粗估達2.5億人民幣（約3883萬美元），口袋賺飽飽後卻是小氣到家，公司的摳門政策常讓員工叫苦連天，前員工表示沒有享受到三節福利，且公司不提供下午茶、零食，還會把招待客人後剩下的水果、食物發給員工，造成員工紛紛求去。

吳亦凡 中國 福利

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