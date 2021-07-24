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東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

記者陳建嘉／即時報導
吳亦凡曾在節目錄影途中牽走未成年女演員。取材自微博
吳亦凡曾在節目錄影途中牽走未成年女演員。取材自微博

吳亦凡桃色風波持續延燒中，代言全沒，名聲全毀，最近有網友回顧他在2019年錄製節目「潮流合伙人」時，當場牽走當時17歲，未成年的女演員趙今麥作勢離開，讓在場藝人大驚，Angelababy還立刻出面解圍。

當時吳亦凡與Angelababy、潘瑋柏、趙今麥、福克斯錄製綜藝「潮流合伙人」，吳亦凡看到當時未成年的趙今麥披上粉紅色外套，突然喊話，「妳現在太可愛了，走我們下班，我們回家，我要把她帶走」，Angelababy當場傻眼回應「應該是當成女兒吧」。

隨後，吳亦凡在其中一段開車環節時，主動提問趙今麥「如果妳一定要在我、潘瑋柏、福克斯中選一個」，還沒說完話就被baby打斷話，將問題改成「妳覺得誰最帥」，似乎害怕吳亦凡會臨時問「誰適合當男友」，另有一次吳亦凡要求趙今麥坐在副駕駛座，女方單純回應「是不是要一直陪你聊天」，baby也立刻吐槽「（趙今麥）好像不是很想耶」，再度驚險解圍。

最後，有段聊到鬼屋的話題，吳亦凡想伸手碰觸趙今麥，也被baby擋下，並安撫「鬼屋根本不會有這些」，baby這些舉動如今看來，相當具有正義感，許多網友也大讚「意外被Angelababy圈粉，都是她出來解圍」、「根本可以構成性騷擾了吧」。

吳亦凡桃色風波不斷。取材自微博
吳亦凡桃色風波不斷。取材自微博
趙今麥。取材自微博
趙今麥。取材自微博
吳亦凡曾在節目錄影途中對未成年女演員趙今麥特別照顧。取材自微博
吳亦凡曾在節目錄影途中對未成年女演員趙今麥特別照顧。取材自微博
Angelababy曾出面為趙今麥解圍。取材自微博
Angelababy曾出面為趙今麥解圍。取材自微博

吳亦凡 性騷擾

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