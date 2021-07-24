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醜聞重創事業 鄭爽無力賑災 小豬傳要賣車

記者王郁惠、陳建嘉／綜合報導
鄭爽現正在美國過著困苦生活，經濟狀況大不如前，無法捐款河南洪災災民。（取材自微博）
鄭爽現正在美國過著困苦生活，經濟狀況大不如前，無法捐款河南洪災災民。（取材自微博）

女星鄭爽年初被爆出代孕、棄養等負面醜聞，隨後又爆出逃漏稅等黑料，在演藝圈聲勢重挫，工作全數停擺，她目前在美國靠朋友救濟維生，近期河南洪災嚴重，不少藝人出錢出力，她也被點名捐款，但只能無奈回應沒有多餘收入，無法為災民盡更多心力。

鄭爽常在微博上轉貼災情資訊，希望能激起更多人的關注，但有網友詢問「今天捐款了嗎？」鄭爽官方微博竟親自留言回應「沒有呢，今日不如往日。」其實，她已有很長一段時間沒有工作收入，又要疲於打小孩撫養權的官司，最多透過自身名氣推廣正確資訊，讓各界能在第一時間知道災情狀況。

羅志祥傳賣車紓困，遭經紀人否認。（取材自Instagram）
羅志祥傳賣車紓困，遭經紀人否認。（取材自Instagram）

無獨有偶，台灣藝人羅志祥（小豬）因桃色糾紛演藝事業重挫，日前他為河南洪災捐出人民幣50萬元（約7.7萬美元）賑災，搏得陸網一致好評，洗白之路指日可待，日昨卻傳出他有意將六年前送給自己的生日禮物、粉色藍寶堅尼賣掉，為財務狀況紓困。

有爆料稱羅志祥因名下豪宅房貸、潮牌店和娛樂公司辦公室租金開銷，一年要燒千萬元台幣老本，他上月才否認要賣房減輕壓力，竟又傳要賣車，對此經紀人表示：「只是改車色而已」，問及經濟狀況是否真的入不敷出？經紀人表示：「都沒有喔，謝謝關心。」而小豬日前於Instagram上傳在錄音室的照片，似乎正在籌備新專輯，何時有望推出新作？經紀人則沒有回覆。

鄭爽 河南 羅志祥

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