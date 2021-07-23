都美竹「寫手」發千字文道歉 指吳亦凡「壞男人」

吳亦凡深陷桃色風波。（取材自微博）

中國 網紅都美竹出面控訴男星吳亦凡 拐騙多女，北京 警方公布調查結果，打臉吳亦凡所言，都美竹隨後表示所有受的傷害都是實情，如今連都美竹的寫手也發文，說他掀起輿論之後決定向社會大眾道歉，也表態自己沒領錢，一切是為了幫助別人，也直批吳亦凡是壞男人。

徐某在「貓世霖」微博發文，提出3點，先感謝警方在調查期間的貼心，隨後向社會大眾道歉，「的的確確是我在7月份主動聯繫到女方後，女方才一步步扭轉了輿論局勢，形成了整個的輿論控場，最終，雖然有些問題得到了社會的關注，但的的確確給社會也帶來了公共資源浪費」。

都美竹寫手發文。（取材自微博）

不過徐某對於警方通報中，質疑他有獲取利益，表示不快，徐某反駁「我不知道公告裡為何會說出我根本沒辦法接受的話」，並提出質疑「有什麽證據能證明我是因為金錢目的才和她合作的？」也不滿自己被貼上「唯利是圖的寫手」標籤，強調是為了正義，「徐某雖然是個男人，但男人也可以幫助女人去對付其他壞男人的。別把這個世界想的那麽性別對立。如果人人都這麽想，那它就真的變成性別對立了。那樣的世界，不好，讓人不舒服。」

先前朝陽警方向「新京報」提供細節，提到徐某是於13日聯繫都美竹，為女方撰寫16日之後的10多篇文章，由都美竹提供素材，並由他撰寫完成，而他並未領取酬勞，雖然他從15日起的食宿都由都美竹負責，如今警方仍在調查該起案件。