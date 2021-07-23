黃渤客串當大牌 台詞竟是「1234」

黃渤客串新劇「北轍南轅」，飾演不敬業的大牌演員。(圖：愛奇藝國際站提供)

睽違25年再執電視劇導演 筒的導演馮小剛，新作「北轍南轅」由藍盈瑩、金晨、韓庚與王珞丹主演，講述五位女性因緣際會合開一家餐廳，帶出五人五色的個性與故事。特別的是，該劇客串名單一個比一個大牌，從黃渤、宋丹丹、朱一龍到張一山等人，甚至導演馮小剛也下場軋一角。

金馬影帝黃渤客串不彩排直接上場的大牌演員，只見他情緒澎湃演技爆發，但台詞竟是「1234」數字，與他對戲的女演員最後忍俊不住笑場。網友看了聯想到大陸演藝圈愛軋戲、演戲念「1234」的不敬業演員。而黃渤在自己的社群 上轉發片段表示「其實有這功夫，還不如背詞呢」，生動的演出讓網友狂讚「影帝不愧是影帝」。

另外，同樣在愛奇藝熱播中的劉濤 新作「我是真的愛你」，劉濤飾演抱著單身主義的女強人，劇中一登場就被小孩狂踢椅背，惹得她狂按鈴找空姐客訴，下飛機又被嬰兒吐了一身奶，搞得一身狼狽。

劇中劉濤在活動上被母嬰產品客戶刁難問為何30歲還沒有孩子？別人要怎麼相信產品時，只見她面不改色喝下嬰兒洗髮乳，讓大家閉嘴。新劇聚焦職場女性面對的生育危機、婚姻難題、產後憂鬱等問題。

另外，「想見你」小生施柏宇的新作「循環初戀」也將播出，劇中他與女主角談平行時空戀愛，海報和預告中施柏宇校服及西裝造型吸睛，也讓人好奇兩人如何在跨時空中談戀愛。這也是施柏宇繼「想見你」後的首部且任男主角的電視劇。