吳亦凡慘遭封殺 殃及楊紫新劇「青簪行」禁播

楊紫新劇「青簪行」遭吳亦凡連累被禁播。(取材自微博)

30歲的吳亦凡 被疑似拐騙未成年少女，官方單位也發出封殺令，近來網友發現他已悄悄註銷資產，以免扯出更多案外案，只是封殺令連累了騰訊視頻和合演「青簪行」的楊紫，「青」劇已被禁播，讓楊紫淪為最無辜的受害者。

陸網指出吳亦凡所屬的「凡世文化」傳媒集團法人代表為吳亦凡的表哥吳林，吳林同時也是多家企業的法人代表，但在桃色紛爭爆發之後，團隊悄悄進行大規模的註銷備案，貌似有意清算公司資產，連吳亦凡本人旗下也僅剩下廈門億和雲起文化傳媒合夥企業，其餘公司已呈註銷狀態，網友質疑恐有逃漏稅的嫌疑。

另外，吳亦凡與楊紫主演的「青簪行」命運多舛，投資 金額為3億人民幣，如今收下禁播令，心血恐化為一場空，且也連累到素有「四小花旦」之一的楊紫。

「青簪行」根據側側輕寒原著小說「簪中錄」改編，由吳亦凡、楊紫領銜主演，拍攝期間一度因疫情 嚴重停工，直至2020年7月才殺青。為了支持自己的偶像，粉絲還曾因為演員在宣傳內容中的排序問題發生爭執，最後劇組才特意將海報設計成對稱版本。豈料，如今再度因男主角吳亦凡的性醜聞使得播出日遙遙無期。

不少網友認為楊紫超級倒楣，明明不關她的事，卻因男主而使得戲無法播出，大嘆可惜，直呼：「青簪行能AI換臉播嗎？」