警方認證吳亦凡6點說謊 還原「酒局騙炮」真相

都美竹持續爆料與吳亦凡感情風波後續。（取材自吳亦凡、都美竹微博）

中國男星吳亦凡 涉嫌設局誘騙未成年女性一案，目前由北京朝陽警方著手調查中，22日警方發出第一次通報，證實兩人遭劉某偽造身分詐騙，金額約人民幣18萬，而警方的通報與接受媒體的訪問中，提及的內容幾乎認證吳亦凡先前的聲明是在說謊。

吳亦凡在都美竹接連爆料之下，曾聲明沒有牽線演藝圈工作而見面、沒有收都美竹手機 、沒有讓都美竹喝酒、和都美竹不熟只見過一次面、都美竹沒有退回匯款、沒有對都美竹冷暴力。

但在北京警方接受官媒新京報的訪問中，卻無疑是推翻了吳亦凡的聲明。

1.和都美竹不熟，只見過1次。

朝陽警方：二人在吳家中聚會飲酒後發生性關係屬實，加微信 後前期聯繫頻繁，後來逐漸減少。

2.沒有牽線演藝圈工作而見面。

朝陽警方：吳亦凡經紀人以挑選MV女主角為由，約都美竹到吳亦凡家。

3.沒有收都美竹手機。

朝陽警方：他們這種聚會，在開始錢都會將手機收起來集中統一保管。

4.沒有讓都美竹喝酒。

朝陽警方：二人在吳家中聚會飲酒後發生性關係屬實。

5.沒有冷暴力。

朝陽警方：二人成為微信好友後前期曾聯繫頻繁，後來逐漸減少，直到今年4月吳亦凡不再回復微信。

6.都美竹沒有退回匯款。

朝陽警方：都美竹收到50萬匯款時很意外，但因為支付寶轉帳每天有限制，因此她陸續每天轉一些，到劉某被抓時，共收到18萬。