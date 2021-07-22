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心繫河南災情 黃子韜下架自家整間店鋪衣物支援災民

娛樂新聞組／綜合報導
黃子韜把自己的服飾全下架，拿去支援災民。（取材自微博）
黃子韜把自己的服飾全下架，拿去支援災民。（取材自微博）

河南省連日暴雨成災，鄭州市尤為嚴重，商舖、住房、地鐵等都被洪水淹沒，不少藝人相繼慷慨解囊捐款，其中被稱為「歸國四子」之一的黃子韜21日捐了300萬人民幣（約46.6萬美元），甚至下架自己的服飾品牌「YKYB」，把衣物全部拿去支援災民，讓員工感動地發文表示：「我的老闆好感人！」

黃子韜服飾品牌旗下員工在博貼出群組聊天截圖，內文顯示「衣服全給救援隊支援，有多少，全給，不管褲子還是衣服。」員工接話說：「全給的話，店舖要下架商品，等於整個店鋪要下架才行。」黃子韜霸氣回：「下架，全部下架。」、「這時候不用吝嗇」，接著員工立刻動作，這段對話也讓員工相當動容。

黃子韜把自己的服飾全下架，拿去支援災民。圖／摘自微博
黃子韜把自己的服飾全下架，拿去支援災民。圖／摘自微博

黃子韜所屬龍韜娛樂也貼出捐款收據，聲明寫著：「黃子韜先生永恆星龍集團，代表集團全部藝人及員工捐款300萬元馳援河南災區，捐贈物資尚在統計安排中，河南一定行，盼平安。」

鹿晗、吳亦凡、黃子韜、張藝興被稱為「歸國四子」，除了吳亦凡近期因為桃色風波聲勢一落千丈，其他幾位都發展得很好，而黃子韜昨的善舉一曝光，就有網友狂酸吳亦凡「高下立判」，甚至因為此事登上微博熱搜，把吳亦凡的醜聞稍微蓋掉，被戲稱簡直救了吳亦凡一把。

吳亦凡 河南 地鐵

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