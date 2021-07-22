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吳彥祖化身最強強盜 難掩男神光芒

娛樂新聞組／綜合報導
吳彥祖在「除暴」的造型參考90年代搖滾樂手。（圖：華映提供）
吳彥祖在「除暴」的造型參考90年代搖滾樂手。（圖：華映提供）

影星吳彥祖近期帶來改編自真實劫案的警匪片「除暴」，再次挑戰演出反派，在6年內犯下萬件搶案，為了化身為「最強強盜首領」，參考了90年代搖滾樂手的模樣，用長髮和超短瀏海來遮住男神光芒。

電影由香港導演劉浩良執導，他曾經擔任過多部香港警匪電影的編劇，像是爾冬陞的「槍王之王」、杜琪峰的「三人行」，「除暴」故事靈感來自他看了90年代中國搶案的紀錄片，詳實記錄從犯案到判刑的過程，因為故事有真實依據，所以在拍攝過程中，他最重視的便是在劇情張力和真實感找到平衡點，讓電影火爆精彩又真實可信。本片在中國上映獲得好口碑，大賣近毛七千多萬美元，也宣布開始籌備續集。

導演在完成劇本後，覺得故事主角需要同時能演警察和賊的演員，因為他們是極度了解彼此的強勁對手，實力派演員王千源曾以「鋼的琴」獲得東京影展影帝，和劉德華合作「解救吾先生」扮演綁匪，讓觀眾難忘；而吳彥祖以「新警察故事」中的殺警富家子弟獲得金馬獎最佳男配角，劉浩良覺得這兩人完全符合心中雙雄對決的形象。

吳彥祖化身搶犯，在造型上劇組下了很多功夫，劇組特別參考了中國90年代搖滾樂手的造型，讓吳彥祖一開始留著長髮但配上有如狗啃的極短瀏海現身，用髮型遮蔽他的男神光芒，讓許多影迷驚呼「這髮型不是任何人都能駕馭啊！」，讓觀眾印象深刻，但隨著戲情年紀增長，又換成短髮，恢復男神帥氣模樣。

其中一場需要他光頭出現的戲，造型師擔心用頭套的效果不佳，但又怕吳彥祖不一定願意為了一場戲就剃成光頭，導演劉浩良特別和他商量，「如果沒有辦法套頭套，可能要安排測試光頭的特效來處理。」沒想到吳彥祖一聽，立刻爽快的回說：「沒關係的，我可以剃頭啊！」非常敬業，讓導演鬆了一口氣，也拍到最佳效果。

導演 中國 電影

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