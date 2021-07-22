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上百藝人捐款馳援河南 張庭林瑞陽500萬最多

娛樂新聞組／綜合報導
張庭、林瑞陽夫妻捐款500萬人民幣給鄭州。（取材自微博）
張庭、林瑞陽夫妻捐款500萬人民幣給鄭州。（取材自微博）

河南連日暴雨成災，上百藝人也紛紛捐款伸出援手。經營保養事業有成的張庭和林瑞陽，也在21日捐款500萬人民幣（約77.6萬美元）給紅十字會，指定做河南賑災。林瑞陽與張庭並在微博上發文表示：「一方有難，八方支援！，攜手同心，共度難關」。

張庭與林瑞陽，過去在面對兩岸天災發生時，都主動捐款協助賑災。包括新冠疫情爆發，除捐款，也提供相關防護物資給一線抗疫人員。此次他倆又名列演藝圈捐款名單第一位，令網友也感動不已，留言讚爆「武漢疫情他倆好像也捐了2000萬人民幣（約310萬美元）」、「娛樂圈賺得多的人不少，但是真沒人像他倆這麼大方」。

林瑞陽出示捐款證明捐出500萬人民幣給河南水患。圖／達爾威公司提供
林瑞陽出示捐款證明捐出500萬人民幣給河南水患。圖／達爾威公司提供

此外，孫儷鄧超夫婦捐款100萬人民幣（約15.5萬美元）、唐嫣羅晉夫婦100萬、楊冪100萬、范冰冰50萬（約7.7萬美元）、迪麗熱巴50萬，黃曉明則是捐20萬瓶裝水與1萬瓶消毒用品，Angelababy捐款50萬。

另外，台灣藝人王大陸各捐50萬、吳奇隆亦與妻子劉詩詩合捐100萬、楊丞琳與老公李榮浩100萬。

另據新浪娛樂報導，韓紅愛心基金會在微博發文：「即刻出發」，並曬出了一張「韓紅愛心支援鄭州在行動」的長圖。圖中，韓紅愛心明星志願者王一博將跟隨韓紅基金會去鄭州前線做志願者。

河南 疫情 鄭州

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