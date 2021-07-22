吳亦凡捲醜聞 官媒也看不下去：早在5年前就該被淘汰

吳亦凡。（取材自微博）

中國 男星吳亦凡 因捲入誘姦、迷姦風波，遭到網友群起抵制，中國電視劇產業製作協會青年工作委員會，直接發文要求正在與吳亦凡合作的委員們要及時止損，近日又有官媒發聲，狠批吳亦凡：「早在5年前，就該被市場淘汰！」

官方媒體《人民日報》旗下的「踏浪青年」撰文評價吳亦凡事件，直指吳亦凡業務能力低下，無法靠作品說話，只能藉由「人設」維持流量，從工業流水線來看，他是娛樂圈偶像產業鏈的產品之一，存在的價值即是用偶像的完美人設，去激勵、帶領粉絲，因此「私德」更應該遵循法律並且符合社會公德，接受高道德要求的審視。

文中也提到，「從小G娜到刷榜造假，再到現在合謀圍獵未成年人，這個產品一直都被數不清的醜聞纏身，他的道德甚至比自己粉絲群體的平均水平還低，那粉絲能在他們的偶像身上學到什麼？」

撰文者認為，吳亦凡作為失德的偶像產品，已經不適合在公眾平台露面，「吳亦凡慘嗎？不慘，不僅是因為來中國7年，他已經圈走幾十億，更加是因為，他早在5年前，就該被市場淘汰。」

文中最後加碼指出，吳亦凡之所以在小G娜事件之後，還能平順發展且維持其頂流地位，是因為在2016年前後，他背後的傳媒資本，聲勢正如日中天，靠著資本和大佬們著手進行輿論重塑，吳亦凡當時與小G娜的風波，竟然被高高舉起，輕輕放下，網路上充斥著攻擊女方的言論，一夜之間吳亦凡從加害者成為傻白甜，甚至之後該事件成為危機公關的範本，對往後的偶像市場造成長遠影響。