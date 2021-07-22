吳亦凡風暴新支線？都美竹被威脅流出「無碼性愛片 」

都美竹。（取材自微博）

中國男星吳亦凡 被網紅都美竹爆酒桌選妃、誘姦未成年少女，遭到網友群起抵制，就連官方也切割，想不到有網友聲稱握有都美竹性愛片，還保證是都美竹本人，影片清晰露臉，再掀一陣討論風波。

有位微博網友PO出大量都美竹的舊照，還曝光都家庭、學校等個資，指稱都美竹所說的內容全假的，放話「破10萬瀏覽率，就會放出都美竹性愛影片」、「絕對真實都美竹本人，影片清晰露臉」。

有網友威脅都美竹。（取材自微博）

該網友曝出的內容也指稱，「都美竹一個烏蘭浩特小縣城的，妳說妳是北京 的，烏蘭浩特生妳養妳，妳待20年的地方不好啊，在古代妳就是賣國賊。妳不說妳自己第一次給吳亦凡我都不出來噴妳。 咱倆家前後院你當我不知道妳啊，初一妳讓誰幹了，妳心裡沒數啊，還第一次，妳要是第一次給吳亦凡，我全家出車禍 ！ 這給妳厲害的1個月10萬（人民幣）零花錢，妳兜裡超過2000的時候都是妳接完活的時候 」。惹來大批網友群起撻伐檢舉，更被懷疑是吳亦凡的粉絲所為。

吳亦凡已被中國下封殺令。（取材自微博）

而都美竹20日忽然打下「這個世界怎麼了…？」附上一個心碎的表情符號，過了7分鐘，她又在留言區寫下「我真的失望了」，有熱心網友在網上tag相關單位，希望能保護都美竹的安全，而該名網友隨後也把揚言要放都美竹性愛影片的威脅留言刪除，但早已被不少人截圖存證。