我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

吳亦凡風暴新支線？都美竹被威脅流出「無碼性愛片 」

記者黃保慧／綜合報導
都美竹。（取材自微博）
都美竹。（取材自微博）

中國男星吳亦凡被網紅都美竹爆酒桌選妃、誘姦未成年少女，遭到網友群起抵制，就連官方也切割，想不到有網友聲稱握有都美竹性愛片，還保證是都美竹本人，影片清晰露臉，再掀一陣討論風波。

有位微博網友PO出大量都美竹的舊照，還曝光都家庭、學校等個資，指稱都美竹所說的內容全假的，放話「破10萬瀏覽率，就會放出都美竹性愛影片」、「絕對真實都美竹本人，影片清晰露臉」。

有網友威脅都美竹。（取材自微博）
有網友威脅都美竹。（取材自微博）

該網友曝出的內容也指稱，「都美竹一個烏蘭浩特小縣城的，妳說妳是北京的，烏蘭浩特生妳養妳，妳待20年的地方不好啊，在古代妳就是賣國賊。妳不說妳自己第一次給吳亦凡我都不出來噴妳。 咱倆家前後院你當我不知道妳啊，初一妳讓誰幹了，妳心裡沒數啊，還第一次，妳要是第一次給吳亦凡，我全家出車禍！ 這給妳厲害的1個月10萬（人民幣）零花錢，妳兜裡超過2000的時候都是妳接完活的時候 」。惹來大批網友群起撻伐檢舉，更被懷疑是吳亦凡的粉絲所為。

吳亦凡已被中國下封殺令。（取材自微博）
吳亦凡已被中國下封殺令。（取材自微博）

而都美竹20日忽然打下「這個世界怎麼了…？」附上一個心碎的表情符號，過了7分鐘，她又在留言區寫下「我真的失望了」，有熱心網友在網上tag相關單位，希望能保護都美竹的安全，而該名網友隨後也把揚言要放都美竹性愛影片的威脅留言刪除，但早已被不少人截圖存證。

吳亦凡 北京 車禍

上一則

歐陽娜娜「喀擦」剪掉20公分長髮 捐50萬元馳援河南

下一則

張齡予還原實況：7年前沒賞九把刀白眼

延伸閱讀

世界晚報／吳亦凡「洛杉磯選妃」Party細節曝光

世界晚報／吳亦凡「洛杉磯選妃」Party細節曝光
黃子韜1動作救了吳亦凡 員工曝私下暖舉超感人

黃子韜1動作救了吳亦凡 員工曝私下暖舉超感人
吳亦凡曾說「男人要守規矩」阿雅1句話早看穿他

吳亦凡曾說「男人要守規矩」阿雅1句話早看穿他
吳亦凡緋聞時間線連結21女 網友調侃：超越羅志祥

吳亦凡緋聞時間線連結21女 網友調侃：超越羅志祥

熱門新聞

王菲一向作風低調，除了工作之外鮮有公開露面。（取材自微博）

王菲北京豪宅嚇到鄰居？2米高佛像立在陽台

2021-07-17 02:30
吳亦凡被爆疑似灌醉、強姦未成年少女。圖／摘自微博

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

2021-07-18 11:15
小G娜過往爆料再度被翻出。（取材自微博）

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

2021-07-19 03:58
吳亦凡捲入桃色糾紛。圖／摘自微博

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

2021-07-18 14:41
周星馳(左)曾評吳亦凡(右)「表面和裡面反差非常大」。取材自微博

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

2021-07-19 05:37
李婷宜透露「還珠格格」中小燕子一角，原本應該是由她出演。（本報資料照片、取材自微博）

「還珠格格」小燕子本來是她演 女星哭訴選角「碰到鬼」

2021-07-16 21:07

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏