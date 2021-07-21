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吳亦凡「加州選妃趴」狂問年齡星座 選中帶回房

噓！星聞 綜合報導
吳亦凡被網紅控訴酒局選妃、誘姦未成年。（取材自微博）
吳亦凡被網紅控訴酒局選妃、誘姦未成年。（取材自微博）

中國男星吳亦凡被網紅控訴誘姦未成年少女，還喜歡酒桌選妃，引發軒然大波，於是就有網友大爆過去他在美國洛杉磯辦party的細節，而這個party到最後有一個女生留下來了。

有網友爆料吳亦凡在加州選妃的事，在當地留學生圈中都聽聞過，有朋友在2019年初曾參加過party，因此吐露當時party上的細節，這本來是一個女生的生日party，但一直很神秘，直到接近晚上12點才告知地點，是在比佛利一間飯店。

到達飯店後，會有人出來沒收大家的手機，等進入party會場見到吳亦凡，才知為何手機要被沒收，當晚有7、8個女生在場，吳亦凡問了每個女生的年齡、星座，聽到大家都是1995年後出生的，還表示「都這麼大了啊」，在party除了喝酒聊天，吳亦凡還會讓每個女生來一句freestyle，說不出來就喝酒。

之後朋友發現到有人拿出一個像白色小藥片的東西，就覺得不太對勁，而吳亦凡試圖要朋友留下來陪他，並把她先帶去房間休息，朋友當下就對這位偶像幻滅，最後找了藉口離開，第二天朋友就將這件事告訴大家，而且聽說當晚有個女生留下來跟他睡了。

網友大爆過去吳亦凡在洛杉磯辦party的細節。（取材自微博）
網友大爆過去吳亦凡在洛杉磯辦party的細節。（取材自微博）

網友大爆過去吳亦凡在洛杉磯辦party的細節。（取材自微博）
網友大爆過去吳亦凡在洛杉磯辦party的細節。（取材自微博）

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