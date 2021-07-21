吳亦凡「加州選妃趴」狂問年齡星座 選中帶回房
中國男星吳亦凡被網紅控訴誘姦未成年少女，還喜歡酒桌選妃，引發軒然大波，於是就有網友大爆過去他在美國洛杉磯辦party的細節，而這個party到最後有一個女生留下來了。
有網友爆料吳亦凡在加州選妃的事，在當地留學生圈中都聽聞過，有朋友在2019年初曾參加過party，因此吐露當時party上的細節，這本來是一個女生的生日party，但一直很神秘，直到接近晚上12點才告知地點，是在比佛利一間飯店。
到達飯店後，會有人出來沒收大家的手機，等進入party會場見到吳亦凡，才知為何手機要被沒收，當晚有7、8個女生在場，吳亦凡問了每個女生的年齡、星座，聽到大家都是1995年後出生的，還表示「都這麼大了啊」，在party除了喝酒聊天，吳亦凡還會讓每個女生來一句freestyle，說不出來就喝酒。
之後朋友發現到有人拿出一個像白色小藥片的東西，就覺得不太對勁，而吳亦凡試圖要朋友留下來陪他，並把她先帶去房間休息，朋友當下就對這位偶像幻滅，最後找了藉口離開，第二天朋友就將這件事告訴大家，而且聽說當晚有個女生留下來跟他睡了。
上一則
波多野結衣喜慶33歲生日 AV界5大咖驚喜集合
下一則
FB留言