暴雨襲河南 鄧超、孫儷、范冰冰等眾星捐款

鄧超、孫儷捐款100萬元馳援河南。（取材自微博）

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河南20日遭受百年一遇的特大暴雨 。鄭州一個小時的降雨量達到201.9mm。國家防總當晚8時啟動防汛Ⅲ級應急響應。中國 藝人鄧超 、孫儷、范冰冰等紛紛捐款，此外，不少明星如楊冪、趙麗穎、鹿晗、謝娜等也就此次河南暴雨災情發聲，祈禱平安。

網易娛樂報導，中國藝人鄧超、孫儷21日捐款100萬元人民幣（下同，約15.5萬美元），「『一方有難，八方支援』，河南加油！」此外，時代少年團也決定向河南災區捐款100萬元，用於抗洪救災，「僅盡綿薄之力！讓愛心傳遞，河南加油！」范冰冰也捐款50萬元馳援河南，助力抗洪救災物資採購。

新浪娛樂報導，河南鄭州遭暴雨襲擊，導致多地被洪水淹沒，許多明星20日晚也轉發「河南暴雨互助」內容，為受災的群眾祈禱平安，其中不少明星就來自河南，看到家鄉受災的消息紛紛發聲。

王一博是河南省洛陽人，轉發擴散「河南全省救援電話匯總」，岳雲鵬是河南省濮陽人，轉發暴雨互助話題，提醒老鄉們註意安全。劉昊然是河南省平頂山人，他也轉發了河南暴雨互助話題，張子楓是河南省三門峽人，為河南受災民眾祈禱平安。演員馬可（河南省商丘市）、釋小龍（河南鄭州市登封市）、張檬（河南鄭州）、秦舒培（河南省開封市）、李光潔（河南省平頂山市）、海陸（河南省鄭州市）紛紛為家鄉人民祈禱平安，可見對家鄉災情非常關注。