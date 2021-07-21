70歲石修罕見一家同框 緊摟妻子秀恩愛

資深演員石修(右二)一家人罕見同框。（取材自微博）

香港 知名老戲骨石修的兒媳婦近日在社交平台上更新了一則動態，曝光他們一家的近照，70歲的石修看起來狀態還是很不錯的。

貓眼娛樂報導，石修一家罕見同框的畫面自然是格外溫馨的，年過古稀的石修依舊有滿頭黑髮，皺紋也並不算很多，因此他看起來還是很顯年輕的。在合照中，他總是親密地摟住妻子的肩膀，可見兩人結婚多年還是很恩愛。

從畫面中可以看到，石修的妻子無論是身材還是顏值，依舊保持得很好，氣質也特別出眾，兒子在她身邊時，她格外高興，穩坐C位滿臉笑容，盡顯優雅。而他們聚會的酒店，似乎也是很豪華的，裝修風格很大氣。

據報導，令人驚訝的是，她的兒媳婦長相也很出眾，完全不輸給當紅明星，一家人的顏值都比較高，並且婆媳之間似乎也沒有什麼矛盾。這樣幸福的氛圍，的確是很讓人羨慕了。

網友們在看到這組照片後，有人評論道：「石修看起來還蠻年輕的，頭髮都沒白。」還有人稱：「這一家人真溫馨啊，看起來真幸福。」不少人都很羨慕他們一家人的關係。

石修作為知名老戲骨，曾帶來了「絕代雙驕」、「天龍八部」、「東方之珠」等經典作品，他和妻子結婚後就一直很幸福。兒子陳宇琛和父親一樣，也成為一名優秀的演員。