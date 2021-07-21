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吳亦凡緋聞時間線連結21女 網友調侃：超越羅志祥

 娛樂新聞組／綜合報導
以韓團「EXO」出道的吳亦凡捲入桃色糾紛，他本人否認所有指控。(Getty Images)
以韓團「EXO」出道的吳亦凡捲入桃色糾紛，他本人否認所有指控。(Getty Images)

中國男星吳亦凡的桃色風波近日鬧得沸沸揚揚，但其實早在2014年他的緋聞史就開始了，目前在檯面上曝光的女性超過20位，但實際上可能更多，而在看過「吳亦凡時間線」後，

來源：YouTube

網友不禁調侃，「超越羅志祥 」、「吳亦凡到底多能聊」、「吳亦凡退圈後可以轉行當客服吧！」

根據「噓！星聞」報導，以下為吳亦凡與21女緋聞史：

2014年，林西婭曝光和吳亦凡床照，結果遭粉絲人肉並攻擊。

2016年6月，小G娜曝光和吳亦凡曖昧訊息及約會紀錄、床照，當時多數人認為小G娜在炒作。

2019年8月30日，吳亦凡被拍到和秦牛正威手牽手，隔天女方發文否認交往，同一時期，有另一則影片流出，女主角是另一位女性韓其原。

2021年5月28日，吳亦凡被爆包場帶「小怡同學」看電影。

5月28日，網紅向韻潔被爆和吳亦凡交往。

6月2日，都美竹跳出來指控吳亦凡搞消失，導致她精神狀態出問題，為證明和吳亦凡交往過，次日曝光吳亦凡側臉影片。

6月3日，吳亦凡方祭出律師聲明，強調網路上的言論不實。

7月8日，都美竹再曝光吳亦凡有專門聯絡女生的微信帳號，同時提到對方會設酒局，找女性作陪，當中包括未成年少女。同日吳亦凡律師再發聲明，稱將提告。

7月10日，都美竹在專訪中提到自己正在整理證據，準備報案。

7月10日，「一甜Elaine」公開和吳亦凡對話紀錄，並轉發吳亦凡工作室聲明，稱：「不覺得噁心嗎？」

7月16日，「一甜Elaine」進一步公開更多對話內容，當中包含一名叫「吳林」的人轉帳給她的紀錄。

7月17日，都美竹公開疑似吳亦凡方面給的協議書，同時還有兩筆共50萬元人民幣的轉帳。

7月18日，都美竹表示正在將匯款退回，另外也公開吳亦凡搭訕的三種套路，文中用到迷姦、輪姦等字樣，同日深夜，再度發文要求吳亦凡在24小時內主動公開細節，並退出娛樂圈返回加拿大。

7月19日，吳亦凡發文駁斥都美竹的爆料。

7月19日，出現多名女性公開曾和吳亦凡對話紀錄，包括張丹三、魏雨欣、w1xxx、你又不是小章、小呂同學、于佳怡、不熬夜的小悅、小柔不乖、是少女kiki呀、Brandy_trb、阿舍阿舍阿舍，及芷一安。

7月19日，吳亦凡方再次發表10點聲明，否認都美竹的指控與爆料，卻遭網友打臉。

7月20日，網紅「暴躁小當ris」也發文稱曾在吳亦凡工作人員的牽線下，參與吳亦凡的聚會，同時被工作人員以「陪睡」威脅。

吳亦凡 緋聞 微信

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