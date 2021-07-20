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世界OnAir／從熱門到敗選 楊安澤難逃「族裔政治」宿命

收復大半失土 道指反彈550點

吳亦凡慘了 中國連下2道封殺令 聲明公章造假被抓包

記者林士傑／綜合報導
吳亦凡已被官方封殺。(取材自微博)
吳亦凡已被官方封殺。(取材自微博)

中國男星吳亦凡捲入的桃色紛爭越滾越大，一發不可收拾，連丟16支代言，粗估恐得賠償20億台幣，且他又被中國官方封殺，央視網昨晚再補一槍，在微博發文說：「有必要對失德劣跡者進行針對性的制度約束，通過行業自律倒逼藝人提高道德修養，把做明星的門檻提上來！」貌似有意修改法條。

來源:聯合影音

央視網稱藝人不僅是個職業，更肩負社會責任，「吳亦凡事件鬧成這樣，已不是娛樂八卦，而是一起影響重大的法律案件和公共事件，需要相關部門全面調查，解疑釋惑。以此為鑒，我們更要進行冷思考，到底什麼樣的人，能戴起『明星』這頂桂冠，並接受大眾審視，承擔榜樣責任。」

而吳亦凡工作室昨晚又發表聲明，再一次地解釋與都美竹之間的轉帳原因、紀錄等等，多數網友均不埋單，認為吳亦凡仍在鬼扯，重點在於他疑似拐騙未成年少女、酒桌選妃等行為，聲明卻是澄清轉帳行為，氣嗆：「是否私生活混亂是否誘騙未成年的事情隻字不提，反而從各種角度對女方進行攻擊，多少年了，wyf（吳亦凡）的公關手段依舊一成不變。」

另有網友發現吳亦凡工作室昨晚的聲明與前晚的聲明雖都蓋上了公章，但一對比之下，20日聲明的公章號竟少了1個數字，除了質疑團隊P圖之外，恐還犯下偽造公章的罪。

吳亦凡工作室又發聲明解釋轉帳一事，網友多不埋單。(取材自微博)
吳亦凡工作室又發聲明解釋轉帳一事，網友多不埋單。(取材自微博)

吳亦凡工作室接連2天Po聲明，卻被網友抓包公章疑似造假。(取材自微博)
吳亦凡工作室接連2天Po聲明，卻被網友抓包公章疑似造假。(取材自微博)

吳亦凡 中國 八卦

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