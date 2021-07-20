吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡。取材自微博

吳亦凡 被中國 網紅都美竹起底私下作為，即便發表聲明強烈否認，但接連丟了BVLGARI、保時捷中國賽車運動、蘭蔻、L'Oréal Paris巴黎萊雅男士、康師傅冰紅茶、騰訊視頻共16支代言，以每支代言賠償3000萬人民幣（約462.9萬美元）計算，資產3天內就蒸發約7400萬美元。

雖然他2度發表聲明否認，但不只網友多半力挺都美竹，稍早中國官方「中國電視劇製作產業協會青年工作委員會」正式發出封殺令，聲明提到：「青工委對演員吳亦凡輿論事件保持高度關注。連年來，極少數演員私德不修、德行不端，給行業造成極大經濟損失和負面影響。」青工委說為了避免不必要的損失，或進一步降低行業風險，特地提出4點要求。

其一是停止和吳亦凡的所有合作，再來必須嚴格執行廣電總局要求，不為失德演員提供「冒頭」機會，對劣跡藝人「零容忍」，不給歪風邪氣以可乘之機。青工委也提醒劇組未來聘請演員之前，需要做好背景調查，規避風險，倘若發現任何證據，必須迅速報告，建立完善風險預警機制。

另外，吳亦凡原定24日在杭州舉辦粉絲見面會，被黃牛炒高售價的門票從3000元人民幣跌到300元人民幣，目前見面會確定取消，所有宣傳海報全被撤下。據悉吳亦凡先前拍攝尚未出刊的雜誌封面也全部被拉掉，甚至恐遭求償。