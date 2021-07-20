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金馬影后演技動人 阿Sa開拍哭到停不下來

記者黃保慧／綜合報導
惠英紅(左)化身溫柔傳統媽媽，讓蔡卓妍(右)哭到停不下來。（圖：華映提供）
惠英紅(左)化身溫柔傳統媽媽，讓蔡卓妍(右)哭到停不下來。（圖：華映提供）

蔡卓妍（阿Sa）、帥哥周柏豪及金馬影后惠英紅共同演出愛情電影「感動她77次」，是香港賣座電影「原諒他77次」的續篇作品。其中惠英紅一改「血觀音」中精明犀利的面貌，化身成傳統溫柔的媽媽，一心只為家庭而活，這集更將面對生老病死的生命議題，一場告知女兒阿Sa自己生病的戲，一個眼神便讓阿Sa狂哭不止，感染力十足。

惠英紅笑說：「編劇竟然讓這樣的媽媽遇到分離40年的初戀情人，人都60歲了，如何面對初戀情人，我也好奇會怎麼演呢！」最有趣的是，前後兩集的老公和初戀情人都由鄭丹瑞扮演，她說：「我和旦哥（鄭丹瑞）在上一集扮夫妻，雖然感情不太好，但香港觀眾很喜歡我們這樣的搭配。」

除了遇到初戀情人，惠英紅在片中還發現自己得了癌症，一場阿Sa得知媽媽病情，母女抱頭痛哭的戲碼，阿Sa直呼佩服惠英紅的好演技，讓這場戲不但順利拍完，還非常感人，她說：「紅姊的演技真的厲害，深深打動我，我本來還在思考得知壞消息後，我需要立刻哭出來嗎？沒想到一開機，我一對到紅姊的眼睛，那個眼神太打動人了，我的眼淚立刻流了下來，導演喊卡後，我還哭到停不下來。」

惠英紅表示與邱禮濤導演認識很久，所以合作起來很有默契和信任感，她回憶說：「我們在邵氏年代拍戲就認識了，那時收工會一起打球、吃飯、聊天，我覺得他對社會的觀察很敏銳，不只能拍『人肉叉燒包』，動作片、愛情片全都可以。」

惠英紅(左)化身溫柔傳統媽媽，讓蔡卓妍(右)哭到停不下來。（圖：華映提供）
惠英紅(左)化身溫柔傳統媽媽，讓蔡卓妍(右)哭到停不下來。（圖：華映提供）

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