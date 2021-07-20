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鄭爽千字文為「代孕」道歉 狠嗆張恒：別騷擾我

娛樂新聞組╱綜合報導
鄭爽與張恒的小孩撫養權官司雖然告一段落，兩人紛爭卻沒止歇。（取材自微博）
鄭爽與張恒的小孩撫養權官司雖然告一段落，兩人紛爭卻沒止歇。（取材自微博）

日前因為「代孕棄養」風波遭網友撻伐的女星鄭爽，日前發千字長文道歉，表示自己未拿到1.6億人民幣片酬，還請前男友張恒停止騷擾；隔天一早，張恒立刻發文回應鄭爽：「相信法律，歡迎妳上證據打我的臉。」

網易娛樂報導，鄭爽突然發表千字文，一開頭就先表示自己會回應所有事，還先自嘲，「說得不好的地方，依然歡迎大家吐槽。」針對沒有一開始公開「代孕」這件事情，鄭爽深深道歉，並表示願意接受來自各界的批評；至於「棄養」的事情，她則說因為疫情，深怕曝光會給孩子帶來風險跟社會輿論，讓網友看得一頭霧水，直呼沒有邏輯。

接著，鄭爽也否認張恒爆料關於她拍攝「倩女幽魂」時收了1.6億片酬，並開立陰陽合約涉及逃漏稅的事情，強調相關財務流動都已獲稅務機關掌握，如果真的有疏忽，她也願意補繳，希望不要再有不實的報導出現。最後她更硬起來痛批張恒騷擾她以及她的家人，並警告男方「停止一切對於我跟家人的騷擾。」

鄭爽表示自己拒絕網路暴力與輿論定罪，懇求有關部門不要對她的求助視而不見，也請求媒體給她還原真相的機會。此文一出不到一個小時就有超過4萬人轉發、6萬人按讚，但鄭爽封鎖了留言功能。

鄭爽 疫情

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